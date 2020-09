Víctor Cubas Villanueva: “La fiscal Sánchez debe reflexionar y pedir apoyo”

El exfiscal superior Víctor Cubas Villanueva recomienda a la fiscal Rocío Sánchez acelerar las investigaciones y corroboraciones y pedir apoyo si le falta personal para cumplir su función. Los fiscales deben tener mayor celo en el cumplimiento de sus funciones y que la alta dirección les dé todo su apoyo.

¿Cómo ve el caso Cuellos Blancos del Puerto?

Me sorprendió la noticia difundida por Panorama. Las expresiones “dentro de las coordinaciones” y “antes que le hagan un show mediático” haz tal cosa, a simple vista da una impresión diferente de la realidad. He escuchado los descargos y los entiendo.

¿Esto puede generar problemas?

Ante una investigación a una organización criminal, estas buscan penetrar la Fiscalía, sea para conocer qué se está investigando o encontrar elementos para amenazar. Por eso, los fiscales deben ser muy cuidadosos en lo que dicen, lo que hacen y, sobre todo, en cumplir su función.

Eso, cumplir la función.

Y cumplirla oportunamente. En general, es una crítica a todos los fiscales, veo mucha demora. Esta investigación comenzó el 7 de julio del 2018, ayer (el lunes) fue 7 de setiembre del 2020, es decir, son 26 meses, y no se ven avances en los casos de colaboración eficaz, de corroboración y sentencia.

¿La sentencia dice quién es colaborador?

Sí. Pero vemos personas que se presentan en TV diciendo que son colaboradores. Recién lo serán cuando entreguen información, esta sea corroborada y se emita una sentencia. Más preocupante aún. Miguel Torres se presenta como colaborador y se manifiesta en términos indebidos contra un fiscal supremo que lo está investigando. Muy hábilmente está utilizando su pedido para librarse de una prisión preventiva.

¿En qué momento deberían darse los beneficios de colaboración eficaz?

Normalmente, cuando se emite la sentencia que aprueba el acuerdo. Pero excepcionalmente puede darse en el desarrollo de la investigación, ante la posibilidad de un ataque de la organización. En este caso, todos están libres.

¿Qué hacer ahora?

Rocío Sánchez es una fiscal competente, valiente. Debe reflexionar y tomar esto como una alerta. Avanzar. Si le falta apoyo, debe solicitar ayuda y el Ministerio Público debe darle todo el apoyo que necesite, pero que se cumplan los plazos.

¿Qué pasa si se demora la investigación?

El Código Procesal tiene plazos. Hay plazo para todo y muchas investigaciones siguen en diligencias preliminares. Por ejemplo, César Hinostroza está reclamando que le entreguen copias de todas las actas de la interceptación telefónica y no le pueden entregar porque ese proceso no se da por concluido. Si le declaran fundado su pedido, los audios no servirían para incriminarlo. Eso pone en riesgo la investigación a uno de los principales cabecillas de la organización.

¿Tanto así?

La norma procesal establece que la medida debe darse por concluida. Si aún no se terminan las escuchas, debe ponerse más personal, pues se corre el riesgo de invalidar todos esos audios. Debe haber más coordinación entre las diferentes fiscalías que investigan este caso, para que no se debilite la lucha contra la corrupción.

