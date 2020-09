Martha Chávez: las veces que sus comentarios generaron rechazo

Martha Chávez ha sido señalada por diversos personajes de la esfera política a raíz de unos comentarios que emitió sobre la designación de Vicente Zeballos ante la OEA. La parlamentaria fujimorista refirió que el expremier debía ser embajador de Bolivia por tener “rasgos andinos”.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, reprochó los comentarios que Chávez Cossio compartió durante la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del último martes 1 de setiembre. Esta no es la primera vez que la legisladora realiza comentarios fuera de lugar.

Postura sobre el aborto

Uno de las declaraciones más criticadas de Martha Chávez fue la que hizo respecto al aborto. Durante una entrevista con Capital, señaló que en un supuesto de violación esporádica, el embarazo “no es un problema”, debido a que, según expresó, son casi nulos.

“La violación, que es en la calle, (cuando) una mujer o una niña pasa y es violentada por un delincuente que pasaba, en esos casos, felizmente, los índices de embarazos son cercanos a cero, lo cual no borra el acto gravísimo de la violación, pero no es un problema el tema del embarazo en violación esporádica”, expresó.

Refirió también que el caso de embarazos por ultrajes a menores de edad no dista mucho de mujeres que tienen relaciones sexuales con consentimiento y que, aún así, no desean quedar en estado de gestación.

“Primero a esa niña violentada no le vas a curar la violencia con un aborto. Si pudieras borrarle la violación por el hecho que deje de estar embarazada, sería para pensarlo. Si quieren matar a alguien por qué no matan al violador”, indicó Chávez.

¿Paridad o género?

En mayo de este año, durante una sesión de la Comisión de Constitución, la congresista optó por no hablar sobre “género” en el debate sobre paridad y alternancia. Además, tuvo una postura crítica sobre los “hombres que se sentían mujeres y viceversa”.

“¿Por qué no hablamos de participación de hombres y mujeres? ¿Por qué no hablamos de la cuota en razón del sexo?”, expresó y, al mismo tiempo, cuestionó “si una persona, más allá de su sexo, se considera mujer siendo hombre, ¿a qué cuota la abono? ¿a la cuota de los hombres o a la cuota de mujeres?”.

El debate continuó y, de igual modo, Chávez insistió: “¿una mujer que se siente hombre, ¿en qué cuota participa? Un hombre que se siente mujer, ¿en qué cuota participa? Una persona que no se siente ni hombre ni mujer, ¿en qué cuota participa?”.

PUEDES VER Humberto Acuña no podrá ejercer cargo público durante tres años por corrupción de funcionarios

No miente, solo oculta información

Cuando Chávez Cossio estaba postulando al Congreso en 2019, manifestó su postura y defensa sobre los empresarios que financiaron la campaña presidencial de Keiko Fujimori, cuyos aportes no fueron reportados.

En su intervención en un medio de comunicación, señaló que la lideresa de Fuerza Popular no profirió mentiras, sino que solo ocultó información.

“No le mintió. En todo caso, no le dijo ni informó (al electorado), que es lo que (también) ha dicho el señor Romero (...) No ha recibido dinero porque de repente ni siquiera lo contó o vio si es que había dinero o no (en el maletín); eso lo ha dicho el abogado del señor Romero”, comentó.

El fiscal favorito

Otro de los momentos tuvo lugar en el mes de julio. El fiscal José Domingo Pérez solicitó la suspensión del partido Fuerza Popular por 36 meses y a la congresista le pareció que esto se trató de “una directiva de Palacio de Gobierno”.

“No olvidemos que el fiscal Pérez es el fiscal favorito del señor Martín Vizcarra. Recordemos que interrumpió un viaje presidencial para venir a defender al fiscal Vela y al fiscal Pérez, porque habían sido apartados por una decisión del fiscal de la Nación de ese entonces (Pedro Chávarry)”, declaró a RPP.

Ante este hecho, Pérez explicó que el pedido está fundamentado en que la agrupación política buscaba “ocultar información”.

La defensa a Mamani

Cuando ocurrió la denuncia al fallecido excongresista Moisés Mamani por tocamientos indebidos a una aeromoza de la empresa Latam, Martha Chávez decidió salir en defensa de su compañero de bancada y aseguró que en un avión es muy probable que los pasajeros reciban toques.

“¿”Tocamientos” en un lugar abarrotado de gente y donde quienes están en los asientos del pasillo son usualmente tocados y golpeados por quienes transitan por ellos?”, publicó la parlamentaria a través de su cuenta de Twitter.

2/2:... en flagrancia se le detiene (y si es congresista se lo pone a disposición del Congreso). Por otra parte, ¿"tocamientos" en un lugar abarrotado de gente y donde quienes están en los asientos del pasillo son usualmente tocados y golpeados por quienes transitan por ellos? https://t.co/kOyqPTfdOM — Martha Chávez Cossío (@MarthaChavezC) November 16, 2018

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.