Salinas sobre contagios a la COVID-19: “En el Perú nos quedamos en la meseta más alta”

El ex ministro de Salud, Abel Salinas, se refirió a los 407.492 mil casos positivos del nuevo coronavirus (COVID-19) registrados en el último reporte del Ministerio de Salud (Minsa) el último jueves.

Asimismo, explicó que no son las pruebas serológicas sino las moleculares las que permiten obtener un resultado “más rápido” para prevenir los casos del coronavirus y que sean los gobiernos locales los que deben de salir “a buscar a los pacientes”.

“No hay que ser un gran experto para darnos cuenta que la cuarentena masiva, el aislamiento de todos, el confinamiento de sanos y no sanos, asintomáticos, asintomáticos leves, todos aislarlos no tiene un impacto beneficioso si no está acompañado de las otras estrategas que tiene que ser lo que conversamos hace un momento con el diagnóstico rápido y temprano”, manifestó en un enlace con Sigrid.PE.

Por otro lado, precisó que “no es viable” la propuesta del presidente de la República, Martín Vizcarra, de unir el Sistema Integral de Salud (SIS) y EsSalud y de afiliar a todos los peruanos al SIS para el 2021.

“La verdad no es realista. Hay que decirlo claramente, la ministra (Pilar Mazzetti) se encargó de ir interpretando y poniendo la realidad. No es posible. Yo creo que el presidente (Martín Vizcarra) desperdició una oportunidad de sincerar la cifra y datos y congraciarse con la ciudadanía. Creo que él perdió esa oportunidad”, expresó.

Del mismo modo, consideró que el Perú “se encuentra arriba de la meseta de contagios” a la COVID-19 con 4.000 o 5.000 casos diarios los cuales ya tienen un impacto muy grande sobre los servicios de salud y sobre la persona humana.

“Debe haber rebrotes. Eso siempre va a ocurrir. Lo que pasa es que no tenemos una línea de base real. No sabemos si recién estamos sincerando hasta donde hemos llegado. Esperemos que después de esto y con la articulación de otras estrategias con la corrección de lo que no se hizo bien podamos dar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía”, aseveró el médico.

En otro momento, Salinas recomendó hacer las pruebas moleculares en los sitios donde se detectaron casos sospechosos de la COVID-19, con el fin determinar “el traslado del virus” para hacer luego un cerco epidemiológico para hacer la cuarentena focalizada.

“Debemos mejorar el mensaje comunicacional (frente a la pandemia). Ya se empezó con cifras y con datos claros pero el mensaje tiene que ir en ese sentido y no en transferirle la responsabilidad al ciudadano. No de perseguirlo y sancionarlo sino de cuidarlo y protegerlo”, agregó.

