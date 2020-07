Ministra Neyra: “Estamos atentos a lo que la Comisión de Constitución está debatiendo”

La titular del Ministerio de Justicia, Ana Neyra, sostuvo que el Poder Ejecutivo está atento al proceso que sigue la Comisión de Constitución del Congreso de la República sobre las reformas constitucionales y normas que trabajen con miras a las elecciones generales de 2021.

Resaltó que el objetivo es lograr que los próximos comicios sean trasparentes y que permitan las mejores condiciones para la designación de las nuevas autoridades como el presidente, legisladores, y Parlamento Andino.

“La Comisión de Constitución está trabajando y ha tenido varias sesiones para definir cuáles van a ser las reglas específicas de la elección del próximo año. de las elecciones del 2021. Es importante para nosotros, como Gobierno, garantizar elecciones transparentes para el cambio de poder el próximo año”, declaró la ministra en entrevista telefónica con Canal.

Resaltó que el grupo parlamentario, liderado por Omar Chehade, está cumpliendo un amplio debate sobre estos puntos que aún no logran un consenso. El próximo 4 de agosto se someterá a debate un dictamen referido a la inscripción de nuevas agrupaciones políticas y el tiempo requerido de afiliación.

“Estamos atentos a lo que la Comisión de Constitución está debatiendo, el trámite aún no ha sido aprobado. Nos pareció importante que recibieran a los organismos electorales para tener sus apreciaciones sobre los temas. Estamos siempre incidiendo en ello porque lo que queremos finalmente son elecciones transparenten y libre, y las reglas son importantes”, agregó.

Ministra sobre reforma de inmunidad parlamentaria.

Respecto a la reforma pendiente que elimina la inmunidad parlamentaria, la ministra resaltó que seguirán pendientes del tema y resaltó que el objetivo es que el uso de esta prerrogativa no se convierta en impunidad.

Cabe señalar que la iniciativa legal fue aprobada por el Pleno del Congreso agregando también la supresión de la protección presidencial, de los ministros, del Tribunal Constitucional y del defensor del Pueblo.

“En este momento, lo pendiente es que esa votación se produzca, estamos atentos. Creemos que el objetivo es que la inmunidad no puede ser impunidad. La pelota está en la cancha del Congreso, lo que hacemos como Ejecutivo es reafirmar nuestro compromiso con la reforma política”, señaló.

Ministra Neyra: “No hemos liberado a ninguna persona que ponga en riesgo la seguridad ciudadana”

Por otro lado, ante el incremento de la delincuencia, la abogada aseguró que el Minjus no ha permitido la excarcelación de ningún condenado o procesado por delitos graves, que pueda poner en peligro al seguridad ciudadana.

“Las políticas de deshacimento que hemos planteado no incluye ningún delito grave. No hemos liberado a ninguna persona que pueda poner en riesgo la seguridad ciudadana del país. Estamos enfocados en garantizar que las cárceles no sean espacios que incremente la posibilidad del espacio del COVID-19, pero tampoco queremos afectar la seguridad ciudadana”, resaltó.

Sobre la falta de coordinación para la encarcelación de un presunto delincuente, indicó que uno de los objetivos del sector que lidera es la seguridad ciudadana, por lo que están revisando la normativa penal.

“Estamos trabajando en la revisión de la normativa penal. Uno de nuestros ejes también es proteger la seguridad en contexto ordinario y en tiempos de COVID-19″, remarcó la ministra Ana Neyra.

