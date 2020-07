Gobierno promulga leyes sobre elección del TC y de reforma política

El Gobierno promulgó este jueves 23 de julio tres leyes sobre la reforma política y judicial, luego que el Pleno del Congreso de la República las aprobara. Las referidas son de la paridad y alternancia en las listas de candidatos desde las elecciones 2021, la creación del distrito electoral de peruanos en el exterior, y la nueva elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por concurso de mérito.

El último miércoles en conferencia de prensa, el presidente de la República, Martín Vizcarra, suscribió las normas junto al Gabinete Ministerial liderado por el primer ministro Pedro Cateriano, saludando la acción del Parlamento.

Las leyes fueron publicadas en el Diario Oficial El Peruano, las que entrarán en vigencia desde este viernes. “Hemos recibido en los últimos días tres leyes promulgadas por el Congreso. Son muy importantes, ya que son parte de la reforma política que el Ejecutivo impulsó”, resaltó Vizcarra Cornejo en su mensaje a la población.

Paridad y alternancia desde el 2021

A través de esta ley se establece que existan la misma cantidad de hombres y mujeres en la lista de candidatos a cargos de elección popular (Congreso, el Parlamento Andino, en la fórmula presidencial consejos regionales y regidores), desde las elecciones de 2021.

Esta norma modifica la que trabajó el Parlamento disuelto, Ley Nº 30996 que cambiaba la Ley de Orgánica de Elecciones, que determinaba la paridad y alternancia de forma gradual, la que llegaría al 50 % recién en el 2031.

No obstante, la reforma no está completa por continuar en los próximos comicios el voto preferencial, mecanismo que no garantiza que se logre una equidad de género en las nóminas.

Concurso público para ser magistrado del TC

Desde este viernes, entrará en viegencia la ley que permite establece que los integrantes del Tribunal Constitucional (TC) sean elegidos mediante concurso público y por meritocracia, dejando de lado la elección por el método de invitación que el Congreso utilizaba.

Para que se de este cambio, en el año pasado Salvador del Solar, cuando ejercía el cargo de primer ministros, planteó cuestión de confianza, pero no fue considerada por el Parlamento de mayoría fujimorista, lo que provocó que el jefe de Estado disolviera la entidad legislativa (30 de setiembre de 2019).

Con la norma,. de iniciativa del mandatario y respaldad por el nuevo Congreso, se creará una Comisión de Selección integrada de manera plural, que convocará al concurso público, y tras una serie de pasos se llegará a una lista de candidatos. Estos serán analizados por el Pleno legislativo y finalmente algunos elegidos para ser tribunos.

Distrito electoral para peruanos en el exterior

La última ley es la que crea el distrito electoral para peruanos en el extranjero. Esta norma no aumentará el número de legisladores, sino que tendrán curules de las que pertenecían a Lima. Es decir, la capital pasará de 36 representantes a 34.

El cambio en el artículo 21 de la Ley 26859, estará en aplicación para las elecciones generales de 2021. “Para la elección de los congresistas, el territorio de la República se divide en 27 circunscripciones electorales, una por cada departamento, una por la Provincia Constitucional del Callao, una por Lima Provincias y una por los peruanos residentes en el extranjero”, refiere la ley.

