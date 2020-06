Vizcarra sobre dictamen del Congreso: “Un sentenciado no puede acceder a un cargo”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, objetó el dictamen de la Comisión de Constitución del Congreso sobre impedimentos para postular a cargos de elección popular y resaltó que “un sentenciado no puede acceder a un cargo”.

En efecto, este martes 30, el mencionado grupo de trabajo debate, desde las 11:00 a. m., dos dictámenes: inmunidad parlamentaria y los impedimentos para postular a cargos públicos de elección popular.

Sobre el referido segundo dictamen, Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución, presentó una iniciativa que únicamente impide postular a cargos de elección popular a sentenciados en primera instancia por terrorismo, apología de terrorismo, tráfico ilícito de drogas y violación. Dejando de lado delitos graves como corrupción, violación, homicidio, entre otros.

Ante ello, el presidente Martín Vizcarra cuestionó la efectividad del dictamen discutido.

“No podemos permitir que se acceda a un cargo público por elección a un ciudadano que esté sentenciado por un delito doloso. Ya se aprobó en primera instancia y ahora se pretende revertir esa situación y esperamos que eso no ocurra”, manifestó.

“La población toma como un hecho que los sentenciados por delito doloso no sean elegidos; ya tienen sentencia, no están siendo investigados, no podemos permitir que acceda a un cargo público por elección un condenado”, matizó.

Por otro lado, el mandatario también cuestionó las interpelaciones contra 6 ministros por parte del Legislativo por ocurrir en contexto con la pandemia del coronavirus.

“Pedimos con toda transparencia que tengamos una coordinación estrecha, no exageremos con un excesiva convocatoria a los ministros. Todos los días cuatro o seis ministros deben estar en comisiones, en una época tan difícil”, expresó.

“Que haya seis pedidos de interpelación en pleno proceso de emergencia nos parece un exceso. Respetos guardan respetos. Son temas que podemos mejorar”, agregó Vizcarra Cornejo.