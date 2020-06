Rosa María Palacios: “La honestidad es esencial en tiempos de pandemia”

A los 100 días del estado de emergencia nacional decretado para controlar la expansión del nuevo coronavirus, Rosa María Palacios consideró que el país ha mejorado en ciertos aspectos, pero que aún falta aprender algunas lecciones.

En su más episodio de su programa Sin guion, sostuvo que el Gobierno no es sincero con los datos e información sobre la cantidad de fallecidos a causa de la pandemia de la COVID-19 ni tampoco sobre la cantidad de camas de hospitalización y de Unidad de Cuidados Intensivos.

“Hemos aprendido a cuidarnos y eso es muy positivo, hemos mejorado la oferta sanitaria, ciertamente, pero esta se ha agotado en Lima. Hay que sincerarlo y decirlo, pero no se quiere hacer. La honestidad es esencial en tiempos de pandemia y a veces no la hemos encontrado en el Gobierno. Eso es lo que ha faltado en esta pandemia, saber realmente el plan y lo que se ha hecho. No se ha dicho toda la verdad”, sostuvo este martes.

Asimismo, resaltó las muertes que se han provocado por otras enfermedades porque se ha desatendido a las personas que requerían atención médica y no lograron tenerla a causa del nuevo coronavirus. “Hay mucho por aprender todavía para no volver a repetir porque ya lo aprendimos”, mencionó.

Además, cuestionó que el Estado haya culpabilizado a las personas por haberse contagiado del nuevo coronavirus. Consideró que este accionar ha provocado un daño profundo, argumentando que las medida impuestas han provocado la aglomeración de las personas.

“Hay cosas que se han hecho mal y hay que asumir la responsabilidad. Una de las cosas más dañinas es culpar a la gente de su propia enfermedad, llegando nosotros incluso preferir de otra cosa antes que de morir por COVID-19. Es muy duro con la población genera una huella profunda que esperemos que puedan sanar con el tiempo”, mencionó.

Reiteró en que las medias como el aislamiento social obligatorio en los días domingos así como el toque de queda, no ayuda a reducir los contagios del nuevo coronavirus porque las personas tiene menos tiempo para ejecutar sus actividades.

“Las medidas lo único que ha causado es una gran aglomeración. Cortar el número de horas al día donde la gente puede tener la opción de salir no es reducir las posibilidades de contagiarse. Esperemos que se den cuenta que están cometiendo un error. Ese aprendizaje debe estar ya interiorizado en el Gobierno”, indicó.

“Es evidente que a 100 días de las medida rígidas tomadas la enfermedad sigue entre notros y seguirá por algún tiempo ¿cuánto? nadie lo puede decir ahora. El virus no desaparece, simplemente muta y termina de bajar su carga y letalidad hasta que simplemente la humanidad pueda convivir con él”, resaltó Rosa María Palacios.

