Confiep: Las leyes populistas del Congreso solo ahuyentan a la inversión privada

La presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León, aseguró que el Congreso de la República está aprobando “medidas populistas” motivo por el cual se genera “una situación de calamidad económica a nuestro país”.

“Lo que está haciendo el Congreso es generar una inestabilidad jurídica en el país. No se deben llevar adelante medidas populistas y de corto plazo que van a traer una situación de calamidad económica a nuestro país, hay que pensar al largo plazo, porque esto solo va a ahuyentar la inversión privada”, declaró el último viernes en RPP.

Cabe recordar que el Parlamento viene aprobando leyes como el retiro del 25 % de fondos de las AFPs o la suspensión de cobro de peajes a nivel nacional como medidas de contingencia para los peruanos en medio de la crisis del nuevo coronavirus (COVI-19).

No obstante, la jefa de la Confiep consideró que estas decisiones solo generan “preocupación” en el sector empresarial pues no se estaría respetando la Constitución ni la “estabilidad jurídica”.

“Vemos con muchísima preocupación lo que viene ocurriendo en el Congreso de la República y tenemos que decirlo en voz alta [...] Tenemos que tener una consciencia como ciudadanos y como Estado y tenemos que respetar la Constitución, la estabilidad jurídica y las libertades civiles y de las empresas que son las que generan los puestos de trabajo”, expresó.

En otro momento, León lamentó que haya empresas que recurran a la Suspensión Perfecta de Labores. Sin embargo, precisó que debido a la crisis nacional “no quedaba de otra”.

En esa misma línea, contó que ya existen más de 271 mil trabajadores a quienes se les aplicó la Suspensión Perfecta y que unas 28 mil empresas ya dejaron de funcionar debido a la pandemia.

Finalmente, la líder de la Confiep sostuvo que lo mejor sería esperar a “que se reactive rápidamente la economía” con el fin de que los empleos puedan retomarse.

“La suspensión perfecta se va a extender por la extensión de la emergencia sanitaria hasta el 7 de octubre y es muy lamentable que las empresas tengan que paralizarse, pero no queda de otra, no queda otro remedio, la situación no permite que estas empresas sigan adelante”, agregó.

