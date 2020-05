Piden agendar casos contra Rafael Rey y José Chlimper en el pleno

El congresista Daniel Urresti espera que el viernes la Junta de Portavoces ponga en agenda del pleno las mociones que piden la salida de Rafael Rey y José Chlimper del Directorio del Banco Central de Reserva por falta grave, al representar públicamente intereses políticos partidarios, infringiendo los artículos 39 y 86 de la Constitución.

El parlamentario de Podemos Perú manifestó que hoy no se pudo ver esos pedidos en la Junta de Portavoces, pues el tema principal fue la presentación del premier Vicente Zeballos y su gabinete. “Pese a que hay temas prioritarios, como la atención a la crisis por el coronavirus, también es necesario que se avancen otros casos, como los pedidos para la destitución de Rafael Rey y José Chlimper, cuya permanencia en el Directorio del BCR es insostenible”, dijo.

En la moción Nº 10899 presentada ayer se argumenta que el artículo 9 de la Ley Nº 26123, Ley Orgánica del BCR, establece que los directores de esa entidad nombrados por 5 años “no representan a entidad ni interés particular alguno”, y tanto Rey como Chlimper no cumplen con esta condición, pues han evidenciado públicamente sus intereses partidarios e incluso formulan cuestionamientos a diferentes autoridades del Estado.

Asimismo, alude al artículo 6 de la Ley 27815, del Código de Ética de la Función Pública, que establece que los servidores deben actuar con probidad, rectitud, honradez y honestidad, desechando toda ventaja personal.

“En el caso de los directores Rey y Chlimper, la quiebra a los principios y valores constitucionales son objetivamente comprobables, por lo que la representación nacional, haciendo un análisis sistémico de la Constitución, puede proceder a vacarlos legitimando su decisión con el consenso político, que demanda una alta votación de dos tercios del número del número legal de legisladores”, dice la moción. Por tanto, se pide la salida de ambos directores y se convoque a un nuevo proceso para elegir a los nuevos directores del BCR.

La moción de Urresti se suma a la del congresista de Acción Popular Hans Troyes, de la que dimos cuenta ayer.

Hay fundamentos

Al respecto, el excongresista Marco Arana, quien presidió la comisión que investigó al destituido excontralor Edgar Alarcón, consideró que hay fundadas razones para remover del cargo a Rey y Chlimper, desde su irregular elección y el comportamiento que han tenido desde que asumieron el cargo.

“Se debe tener en cuenta estas dos variantes. Una elección manoseada políticamente y su actuación arbitraria y poco neutral, además que ha infringido el Código de Ética con una conducta marcada por la confrontación permanente. Su elección fue de corte político y su destitución tiene que ser en los mismos términos”, señaló.

Añadió que el Congreso no necesita pruebas, se trata de un juicio político y basta con indicios razonables.

Analistas opinan que se debe demostrar la falta grave

El abogado constitucionalista Luciano López sostuvo que se debe acreditar la falta grave y cumplir con el debido proceso. “Constitucionalmente a los representantes del BCR los elige el Parlamento y eso nos remite al reglamento del Congreso, que establece el procedimiento para la elección, así como se hace para elegir al contralor, defensor del Pueblo y otros”, señaló.

El ex oficial mayor del Congreso José Elice consideró que no hay una previsión reglamentaria para este caso, lo que no significa que no se pueda atender. “Lo ideal es que haya un procedimiento establecido, pero si no hay se lo van a tener que inventar en el camino, aunque siempre respetando el debido proceso”, apuntó. Rey y Chlimper han evidenciado públicamente intereses partidarios, por lo que no cumplen con la Ley Orgánica del BCR.