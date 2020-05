Las broncas que originaron la ruptura en la bancada de UPP

La disputa por la presidencia de la Comisión de Energía y Minas y ahora de Fiscalización hizo que una facción en la bancada de Unión por el Perú (UPP), la que sigue a Antauro Humala, se aparte de otro grupo que encabeza el legislador José Vega, y forme su propio bloque llamado “Frente Patriótico Etnocacerista”.

Lo que se ha visto hasta el momento es solo la primera parte de una pugna por el poder que tiene como fin obtener el control de la comisión que por ahora está en manos de Edgar Alarcón (la de Fiscalización).

Tras la elección congresal hubo una reunión de los parlamentarios electos con Antauro Humala en el penal Ancón II. Esperaban la juramentación para ver cuántas comisiones le tocaba a la bancada, pues tenían 13 congresistas electos.

Vino la juramentación y el acuerdo en la bancada de UPP fue darle dos comisiones al partido etnocacerista: la de Energía y Minas, y Fiscalización.

Fue el mismo Antauro quien le pidió a José Vega y los demás congresistas que Fiscalización se la dieran a Edgar Alarcón. Mientras que Energía y Minas se encargó a la ingeniera María Bartolo, representante de Áncash que venía peleando contra Antamina. En ese momento no hubo objeciones.

PUEDES VER Proyecto sobre la elección del TC que provocó la disolución sigue sin ser revisado

Sin embargo, el Covid–19 hizo que se interrumpiera la instalación de comisiones y en el ínterin los congresistas Posemoscrowte Chagua y Roberto Chavaría comenzaron a meterle puyazos a Alarcón, lo que se vio como simples diferencias internas, pero entonces ya empezaba a armarse la división.

Pese a las discrepancias, Alarcón juró en Fiscalización y se produjo una reunión interna propuesta por José Vega, en la que se decide reemplazar a la congresista Bartolo por la congresista Yessica Apaza, de Puno. Esto finalmente fue el detonante de la ruptura de dicha bancada.

PUEDES VER Pleno del Congreso debatirá este jueves formalización del taxi colectivo [AGENDA]

Acusación y audio

Fue el mismo Vega quien negoció tras bambalinas con el parlamentario Héctor Maquera la salida de Bartolo (hay un audio al respecto), quien incluso se quejó por escrito ante la presidencia del Congreso por lo que consideró una ‘maniobra desleal’ pues en UPP el acuerdo fue que asumiera la presidencia de esa comisión.

El 1 de mayo del 2020, Bartolo envió la carta N° 001-2020 al titular del Congreso, Manuel Merino, y le hace llegar un audio para que se derive a la Comisión de Ética y a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ella acusó a Vega, Maquera, Chagua y Chavarría de armar un complot para sacarla de la presidencia de la Comisión de Energía y Minas.

PUEDES VER Presentan proyecto de ley para regular cobro de comisiones de AFP

Este presunto despojo fue tomado por Antauro Humala como una traición imperdonable de la facción de José Vega, pues la lucha contra la minería es uno de los “caballitos de batalla” del grupo de Antauro en el Congreso.

Fuentes cercanas al hermano de Ollanta aseguran que montó en cólera y decidió que sus congresistas afines constituyan el bloque el “Frente Patriótico Etnocacerista", cuyo vocero es Edgar Alarcón.

La congresista Bartolo, en el documento que envía a Merino, sostiene que la facción de Vega le dio la presidencia a la congresista Yessica Apaza, pese a que solo cuenta “con estudios no concluidos de administración y como experiencia un negocio de restaurantes, bares y cantinas del cual obtuvo un ingreso anual de 80 mil soles, según su declaración jurada de hoja de vida”.

La guerra declarada entre las facciones que lideran Edgar Alarcón (con el respaldo de Antauro Humala) y José Vega, secretario general del UPP, tiene para rato pues ahora están en disputa por la Comisión de Fiscalización que tiene como presidente al excontralor destituido.

Sobre el distanciamiento de Chagua (Huancavelica) y Chavarría (Junín) con Antauro Humala, pese a que cumplieron prisión por el Andahuaylazo, fuentes del etnocacerismo dijeron que se debe a que empezaron a manejar una agenda apartada de los intereses del nacionalismo de Humala, pero no descartan conversar con ellos pues consideran que han sido sorprendidos por Vega.

PUEDES VER Coronavirus: Congreso inició investigación a gestión de Lozano por crisis sanitaria

La palabra

“Chagua y Chávarría no debían estar incluidos en esta separación. Ellos son los llamados a liderar el frente del etnocacerismo, no sé qué ha pasado para su distanciamiento con Antauro. La verdad que me tomó por sorpresa”. Hipólito Chaiña, congresista UPP.

“Los congresistas Chagua y Chavarría han estado presos por el ‘Andahuaylazo’, pero eso no les da libertad para pasar por la cabeza de Antauro y tampoco les da méritos. Humala está rodeado de adulones y chismosos”. Gustavo Espinoza Soto, excongresista.