Ministerio de Justicia: “En medio de una pandemia no voy a renunciar”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, ratificó este miércoles que no renunciará a ese sector, a pesar de los cuestionamientos en su contra por la situación de los penales del país frente a la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).

En declaraciones para Canal N, Castañeda Portocarrero, quien juró como titular de Justicia el último 13 de febrero, comentó el tiempo que lleva en el cargo no sería suficiente para solucionar los problemas que arrastra el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) desde hace tres décadas.

“Yo ni he puesto mi cargo a disposición ni voy a renunciar. En dos meses y medio como ministro no voy a solucionar problemas de 30 años y medio del INPE. Eso sí, no dejaré de ejercer mis funciones al máximo. En medio de una pandemia no voy a dar un paso al costado”, expresó.

Este miércoles, el Gobierno también aceptó la renuncia de Gerson Villar a la jefatura de la autoridad penitenciaria. En su lugar, el vicepresidente de la institución, Rafael Castillo, asumió el cargo en cumplimiento de las normas internas.

Al respecto, el integrante del Gabinete Ministerial defendió el nombramiento de Villar Sandy a la dirección del INPE, acción que se produjo el pasado 28 de marzo, cuando el país ya estaba en estado de emergencia nacional y algunas voces del Estado ya recomendaban la ejecución de medidas en las cárceles debido a la sobrepoblación y hacinamiento que presentan.

“El señor Villar asumió el cargo en medio de una pandemia sin precedentes, por lo que hay que agradecer por la valentía y por el conjunto de medidas simultáneas que se han venido realizando en el INPE. Se hizo el cambio [la designación de Villar como jefe del INPE] porque queríamos reforzar las actividades. En mi opinión no [fue un error], él fue el jefe del Programa Nacional de Centros Juveniles y frente a la misma pandemia, el programa respondía adecuadamente”, agregó.