RMP: “Keiko Fujimori quiere asociarse a la pandemia para tener doce meses de campaña” [VIDEO]

Tras su salida del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, establecimiento en el que cumplía con una orden de prisión preventiva por presunto lavado de activos, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se sometió a dos pruebas para descartar el nuevo coronavirus (COVID-19) en su vivienda, en Surco.

En la reciente emisión de Sin guion, Rosa María Palacios consideró que en una primera impresión, la acción de la lideresa fujimorista, al publicar la fotografía de cómo se sometía al procedimiento médico, se percibe como una “falta de empatía”, ya que, mientras ella es atendida en su vivienda a minutos de salir de prisión, miles de peruanos esperan por semanas ser evaluados.

“Desde el primer impacto, uno dice ‘perdió sus reflejos políticos’. Keiko Fujimori está haciendo un alarde de un privilegio, porque para cualquier persona es muy difícil conseguir una prueba molecular. Se pensó en un primer momento que el Estado había puesto la prueba, pero luego se informó que ella pagó a un laboratorio privado”, expresó.

Sin embargo, esa publicación deja otro significado que, según Rosa María Palacios, es un intento por asociarse a la situación actual por la pandemia del coronavirus y empezar así su campaña electoral rumbo al 2021.

De acuerdo a su explicación, al revocar la prisión preventiva, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado no consideró argumentos que giren en torno a la pandemia, como enfermedades preexistentes o edad avanzada, factores que la ponen en riesgo de contraer la COVID-19, sino que Keiko Fujimori ganó una apelación que se planteó antes del estado de emergencia.

“Keiko Fujimori no está por edad en el grupo de riesgo. Tiene menos de 50 años. Su estado físico es estupendo, es una persona que corre maratones. Sus condiciones carcelarias no son críticas, no está en una situación de hacinamiento y no comparte habitación con otras personas. La pandemia no era una forma en la que iba a recuperar su libertad", continuó.

A raíz de ello, Palacios plantea una interrogante: “¿Por qué Keiko Fujimori hace este alarde vinculado a la COVID-19?”, cuya respuesta se resume en su interés en mantenerse en libertad mientras dure la pandemia, en caso el Poder Judicial acepte el recurso de casación presentado por el Ministerio Público, y así asegurar su participación en los próximos comicios.

“Mientras dure la pandemia, las personas excarceladas en razón de la pandemia no pueden volver a la casa. Por ejemplo, Susana Villarán salió de prisión porque existe posibilidad de contagio, más no arresto domiciliario, mientras la pandemia exista no puede regresar a la cárcel. [...] Keiko Fujimori necesita no volver a la cárcel en el tiempo que esta dure para participar libremente en la campaña, por lo que tiene que asociar su caso a la COVID-19 ante la opinión pública, cuando ella no salió por la enfermedad", agregó.

Sobre las elecciones del 2021, Rosa María Palacios manifestó que se realizarán bajo un contexto de aceptación de medidas populistas, como el reparto de dinero.

“Keiko Fujimori va a salir en un contexto de pandemia a competir con Daniel Urresti, para ver quién tiene las medidas más populistas posibles. El Perú se prepara para una epidemia de populismo en los próximos doce meses”, concluyó.