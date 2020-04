Trabajadores de Chinalco denuncian abusos e incumplimiento de normas de seguridad por COVID-19

La empresa minera Chinalco Perú viene incumpliendo la normativa de seguridad y de prevención del contagio del coronavirus entre sus servidores, a quienes somete a condiciones de insalubridad en uno de sus campamentos, denunció el secretario general del sindicato unificado de trabajadores del centro minero, Luis López.

La denuncia fue confirmada en parte por un informe preliminar de un inspector de Sunafil, quien el sábado pasado verificó las condiciones de salubridad del campamento minero Tuctu, en el marco del estado de emergencia. El documento advierte que hasta ese entonces habían 4 contagiados con el Covid- 19 que han sido trasladados a Lima y varios trabajadores con aislamiento que tienen que usar servicios higiénicos insalubres.

PUEDES VER Indulto de internos será rápido, con información del INPE y el Poder Judicial

Chinalco Perú, con una inversión de US$234 millones en su proyecto Toromocho, no ha interrumpido sus operaciones de producción de cobre, molibdeno y plata. La mina está ubicada en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, en Junín, y hasta antes de la emergencia sanitaria contaba con más de cinco mil servidores.

Según el dirigente López, la empresa no está adoptando las medidas necesarias ni cumpliendo el protocolo de seguridad para evitar la propagación de la enfermedad, ni tampoco está brindando la asistencia debida a aquellos servidores que guardan aislamiento en Tuctu o en su vivienda ante la sospecha de contagio del Covid 19.

Señala que al menos hay 30 trabajadores que han dado positivo al virus, entre aquellos que figuran en planilla y los contratistas, aunque la minera niega esa versión y asegura que cumple todos los protocolos de seguridad para su personal.

López informó de esta situación a los directivos de la minera, en cartas dirigidas el 21 y 23 de abril, luego del traslado en bus de un grupo de trabajadores hacia clínicas de Lima y Huancayo para someterlos a exámenes y a la prueba del coronavirus. A la fecha no ha recibido una respuesta.

PUEDES VER Frepap presenta moción para citar a Zeballos y Alva por deudas tributarias de empresas

En los documentos detalla que durante el viaje no se respetó el distanciamiento ni la vigilancia debida, que uno de los conductores resultó positivo al virus pero quienes viajaron con él retornaron al campamento y no se les sometió a cuarentena. Tampoco se les entrega a los trabajadores mascarillas y guantes, insumos fundamentales para su protección.

Asimismo, asegura el dirigente sindical que el personal vive en “condiciones deplorables” por la falta de limpieza en duchas, baños y pasadizos y que se les proporciona alimentos fríos pese a las bajas temperaturas del lugar, lo que pone en riesgo su salud. También, que unos 100 trabajadores siguen aguardando su traslado a sus zonas de origen, como se comprometió la minera.

“Todo esto es grave, Estamos poniendo en riesgo vidas de personas. No solo se trata de deficiencias, sino de negligencia punible, porque el traslado en el ámbito urbano, la evaluación médica, la derivación a establecimientos de salud, las condiciones sanitarias en el campamento, etc., son responsabilidad de Chinalco, que debe garantizar las condiciones óptimas para evitar el contagio, el no hacerlo configura exposición a personas al peligro e incumplimiento de normas de salud pública, que si la situación no se corrige con la urgencia del caso nos obligará a las denuncias penales”, advierte el dirigente.

PUEDES VER Congresista de Somos Perú se fue a atender su farmacia durante estado de emergencia

Sunafil in situ

Alertado por la denuncia del secretario general del sindicato de trabajadores de Chinalco, un inspector de Sunafil llegó el pasado sábado hasta el campamento Tuctu, donde, según indica en su informe preliminar, “encontró falta de orden y limpieza en pabellones y servicios higiénicos insalubres”.

Además, “no observó personal de limpieza”, a pesar de que la empresa señalo que se hace la desinfección, y que “los trabajadores del comedor no contaban con equipos de protección personal para evitar el contagio” del virus de Wuhan.

Señala el funcionario que “hay cuatro trabajadores infectados” que han sido trasladados a clínicas de Lima para recibir atención médica y que un grupo de servidores acata una cuarentena, en uno de los pabellones, donde se presentó un caso de coronavirus.

Sin embargo, el dirigente López señala que los infectados son muchos más y por los reportes de los mismos trabajadores estos superarían los 30. Exige una explicación a los directivos de Chinalco y la intervención de las autoridades gubernamentales para evitar la propagación a gran escala del mal entre sus compañeros de trabajo.

En los campamentos de otras empresas mineras también se han presentado casos de Covid 19. Minera Antamina, ubicada en Ancash, ayer informó que 210 trabajadores han dado positivo en pruebas rápidas del coronavirus.

Respeta normas

Mediante comunicado, Chinalco indica que ha respetado las disposiciones y recomendaciones emitidas por el Estado Peruano, inclusive desde antes del inicio del estado de emergencia, para salvaguardar la salud y seguridad de sus colaboradores, contratistas y familiares. Afirma que a la fecha “no existe ningún caso confirmado de COVID-19 entre los trabajadores que están laborando en la operación Toromocho”.

Indica que ha establecido un protocolo de bioseguridad para el personal de relevo que incluye la prueba de descarte rápido Covid-19, que es tomada antes y después de realizar la cuarentena en el campamento Tuctu que ha sido acondicionado para el aislamiento.

“Sólo el personal que pasa satisfactoriamente todas las evaluaciones médicas y pruebas de descarte rápido de Covid-19, son declarados aptos para ingresar a la operación”, añade.

Finalmente, indica que si algún colaborador o contratista diera positivo en las pruebas de descarte rápido de CovidD-19, ya sea en su ciudad de origen o durante la cuarentena en Tuctu, será trasladado a una clínica de Lima para su atención médica.