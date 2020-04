Martos: “La cuarentena no va a durar hasta el 26 de abril, probablemente continúe un mayor plazo”

Coronavirus en Perú. El ministro de Defensa, Walter Martos, adelantó este miércoles que al cuarentena decretada por el Gobierno ante la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), “probablemente continúe un mayor plazo”.

En declaraciones para RPP, el ministro mencionó que la cuarentena “no va a durar hasta el 26 de abril”, por lo que pidió a los gobernadores de las regiones que tengan más disposición a permitir el retorno de los ciudadanos de los diferentes departamentos a sus lugares de origen.

Las declaraciones del ministro se dieron luego de ser consultado por el traslado de grupos de ciudadanos de otras regiones que, al no poder volver a sus lugares de residencia por no encontrar vías de comunicación aptas, han emprendido un retorno a pie.

Esta situación, indicó el ministro, no es la más propicia, pues complica el trabajo de las autoridades para llevar un control de la pandemia y de los contagiados en el territorio nacional.

Por eso, informó que, tras reunirse el Consejo de Ministros, se acordó trabajar de manera coordinada con las autoridades regionales para que elaboren listas de las personas que “tienen prioridad de retornar a sus familias en base a sus necesidades en la crisis”.

“La relación de quiénes van a regresar a las regiones, es responsabilidad del gobernador. Ellos nos entregan la relación y nosotros vemos el transporte. El gobernador los recibe allá y tiene que prever los lugares donde van a hacer la cuarentena, y una vez que acabe, la dirección de salud de la región chequea que estén bien”, señaló el ministro de Defensa.

Seguido, agregó que este trabajo es importante debido a que es probable que las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatorio, características de la cuarentena, se prolongan más allá de abril.

“A los gobernadores [les pedimos] que tengan una mirada humana, porque esta cuarentena no va a durar hasta el 26 de abril. La cuarentena probablemente continúe un mayor plazo, y esta gente en algún momento va a tener que regresar al lugar de donde es, con sus familias. Y si no lo hacemos de forma ordenada, van a ir por su propia cuenta, y no tendremos el control sanitario, [no sabremos] si pueden llevar el virus, y eso es lo que no queremos. Tenemos que trabajar juntos en todos los niveles de Gobierno”, señaló el ministro Martos.