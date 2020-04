Céspedes: “Quienes hoy se rasgan las vestiduras debieron hacer mejor las leyes”

La portavoz de la bancada del Frente Popular Agrícola Fia del Perú (Frepap), María Céspedes, defendió, en la sesión plenaria de este viernes, que continúe la votación sobre la propuesta legal que permite el control concurrente al Estado durante el estado de emergencia por el coronavirus en el Perú.

La congresista rechazó la posición de la bancada Fuerza Popular que, luego que se haya aprobado en primera votación la iniciativa legal, indicó que la propuesta no logró los votos necesarios (66) del total de los parlamentarios.

Martha Chávez y Diethell Columbus pidió que no se admitiera el proyecto legal solicitado por el Poder Ejecutivo, argumentando que logró se obtuvo 59 votos a favor y 50 en contra.

No obstante, esta intervención fue rechazada por la vocera del Frepap, por distintas bancadas y como por Edgar Alarcón, autor del proyecto de ley que fue modificado en un texto sustitutorio.

"¿Qué hubiera pasado si el grupo que ha presentado hubiera ganado? Ahí sí hubiera ganado, pero ahora como nosotros hemos ganado no tiene validez. Y no tiene que ser así. Yo creo que quienes el día de hoy se rasgan las vestiduras tuvieron las oportunidades de hacer mejor las leyes y no lo hicieron”, enfatizó la parlamentaria Céspedes.

PUEDES VER Congreso aprueba control concurrente durante la emergencia por coronavirus

Asimismo, la vocera del Frepap cuestionó el rechazo por parte de Fuerza Popular, del que su iniciativa no fue aprobada. Resaltó que esta medida no busca un ca,bio permanente en las funciones de la Contraloría.

“En estos momentos no es lo que nos gusta a nosotros, esto es transitorio no es permanente, es solamente por la emergencia por el COVID-19. Todo lo que vaya en beneficio de nuestra gente, apoyaremos″, agregó.

Sin embargo, Martha Chávez reafirmó su posición de que la propuesta es constitucional al buscar una reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría. Solicitó un cuarto intermedio hasta que la Oficina Jurídica del Parlamento se pronuncie al respecto.

“Pretenden hacer un boicot”

Por su parte, Rennan Espinoza vocero de Somos Perú enfatizó que “se pretende hacer un boicot” rediriéndose a la negativa de Fuerza Popular.

PUEDES VER Mesa Directiva del Congreso dará el 50 % de su sueldo para frenar coronavirus

“¿Alguien está mandando consejitos como en el Congreso pasado? Pretenden boicotear el instrumento que se necesita para que se pueda fiscalizar. Cuidado que se pretenda con argucias legales, las viejas mañas del Congreso disuelto. Quieren boicotear y que no haya control”, vociferó en el hemicilo.

Finalmente, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, desestima el pedido de Fuerza Popular señalando que la norma puede ser aprobada solo con la mayoría de los legisladores presentes.

Ordenó que se continúe con la votación para la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio. Esta medida fue aprobada y la norma también. De esta manera se permite el control concurrente al Estado que solicitó el presidente Martín Vizcarra, quien deberá promulgar la propuesta y convertirse en ley.