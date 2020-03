Merino sobre cuestionada Ley de protección policial: “No nos quedaba otra que promulgarla”

El presidente del Congreso, Manuel Merino, manifestó que el actual Parlamento no tuvo otra opción que promulgar la Ley de protección policial, ya que esta había sido aprobada por la disuelta representación nacional, en 2019.

En declaraciones para Canal N, Merino de Lama explicó que el anterior Legislativo envió la mencionada ley al Gobierno, pero que este Poder del Estado no lo había observado y tuvo que regresar al Legislativo para su promulgación.

“El Congreso no podía revisar esta norma. Ya había sido aprobada por el Congreso anterior y había sido alcanzada al Ejecutivo que no la había observado, la norma regresó al Congreso y la Comisión Permanente debió promulgarla, pero la dejó ahí. Entonces, hemos asumido esa responsabilidad y no nos quedaba otra cosa que promulgarla”, expresó.

De acuerdo a su publicación, esta ley, cuyo número es 31012, tiene como objeto brindar protección legal a los agentes de la Policía Nacional del Perú que, en cumplimiento de su función constitucional, hagan uso de sus armas o medios de defensa y ocasionen lesiones o muerte alguna.

La norma agrega que, sobre lo último, queda “prohibido dictar mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva” contra los policías que lesionen en ejercicio de sus funciones constitucionales.

Por ello, a raíz de los cuestionamientos que recibió el Congreso por la referida promulgación, Manuel Merino aseguró que esta ley “no da impunidad” a los policías, ya que quienes sean declarados culpables por abuso de autoridad o mal uso de sus armas deberán cumplir con la justicia.

“Hay posiciones encontradas, pero lo que yo puedo decir es que esta ley no le da impunidad a la Policía. Lógicamente, no se va a permitir la prisión preventiva o detención preliminar, pero su proceso [a los policías] sobre un tema de abuso o mal uso, continúa y una vez que se le encuentra responsable se le sentencia”, agregó.