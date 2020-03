Compra de test para detectar Covid-19 se realiza a empresas chinas certificadas

Por César Romero

La compra de 1 milón 600 mil pruebas de diagnóstico para conocer el real panorama de la situación del Perú con respecto al COVID-19, fue realizado a empresas certificada de China, informaron a LaRepublica.pe fuentes del Ministerio de Salud y de Perú Compras, la entidad que centraliza las adquisiciones del Estado.

El proveedor de los test de diagnóstico rápido no es el mismo que le vendió productos defectuosos a España. La sanidad española compró un lote de test rápidos a la empresa Shenzhen Bioeasy Biotechnology, peros sus productos tienen una sensibilidad del 30%, cuando debería ser superior al 80%.

Ante las criticas, que dicha compra generó la embajada de China en España informó que Shenzhen Bioeasy Biotechnology todavía no ha conseguido la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para comercializar sus productos. La embajada precisó que el Ministerio de Comercio de China ofreció a España la lista de proveedores cerfificados.

Según las autoridades peruanas, la orden de compra de los test rápidos emitida el 21 de marzo se realizó a las empresas Nipro Medical Corporation Sucursal del Perú y Multimedical Supplies SAC, las cuales cuentan con Resolución Directoral de Autorización Sanitaria de Funcionamiento emitida por la DIGEMIN.

De acuerdo con lo ofertado por estos proveedores, los test rápidos para detectar la infección del Covid-19 son fabricados por Zhejiang Orient Gene Biotech Co. Ltd. y Core Technology Co. Ltd, ambas ubicadas en China. Los productos cuenta con autorización excepcional para su importación al Perú por parte de la DIGEMIN.

Al medio día, el Ministro de Salud, Víctor Zamora informó que se espera que el primer lote de 300 mil test rápidos llegarán al Perú este fin de semana, directamente desde Shanghai. Se utilizaran para diagnosticar al personal de la salud.

“Hemos recibido algunas criticas de algunos profesionales que respeto muchísimo, pero estas van a permitir extender la capacidad de diagnóstico. No son tan precisas pero ayudan a identificar la ruta del virus y poder contenerlo donde se encuentre. Esto es lo que ha hecho Corea del Sur y los vamos a adaptar a nuestra realidad”, precisó el ministro.