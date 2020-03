De Belaunde: Me parece irresponsable asistir al Pleno el jueves

El congresista del Partido Morado, Alberto de Belaunde, consideró que sería poco “responsable” asistir al Pleno del Congreso programado para este jueves 26 de marzo ya que no transmitiría “un mensaje adecuado” tras el estado de emergencia y el aislamiento obligatorio promovida por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus (COVID-19) en nuestro país.

“No asistiré al pleno del día jueves. No me parece responsable. No me parece que transmita un mensaje adecuado a la población. Hay personas que están haciendo un tremendo sacrifico económico y personal porque entendemos que hay un bien común mayor de no ponernos a nosotros en riesgo y tampoco a nuestras familias”, manifestó vía telefónica en RPP.

Asimismo, el parlamentario afirmó que el Congreso de la República “no puede transmitir un mensaje que diga” que los congresistas “están por encima del resto de ciudadanos” ya que todos deben acatar las medidas de restricción y quedarse en sus casas. “Nosotros somos ciudadanos con un encargo específico de representación. Eso no nos hace más”, expresó.

En otro momento, De Belaunde contó que durante la semana presentó un proyecto de Ley para modificar el Reglamento del Congreso y se pueda permitir las sesiones de manera virtual "ya que la coyuntura amerita que tomemos medidas excepcionales”.

“Las instituciones que vienen de democracia tienen que ser capaces de adaptarse a las circunstancias para cumplir su razón de ser más allá del formalismo y los protocolos”, agregó.

Bajo esa misma línea, el legislador morado sostuvo que en Chile y en Ecuador ya vienen sesionando sus asambleas de manera virtual por lo que no se rompería la “confidencialidad” del Pleno que busca instalar formalmente la Comisión Permanente y entregar las facultades al Ejecutivo frente al COVID-19.

“No es que las sesiones del Congreso deben ser reservadas. En el Congreso anterior, que duró 3 años y medio, tuvimos dos fracciones de sesión reservada. El resto ustedes lo ven en la televisión. Eso de cuidar la confidencialidad suena a excusa”, expresó.

Por otra parte, explicó que la convocatoria del Pleno del Congreso no solo significa la asistencia de los 130 congresistas sino que también acude personal administrativo importante que son considerados “población vulnerable” y podrían contagiarse de la enfermedad.

“No se puede poner en riesgo ni a los congresistas ni a los trabajadores del Congreso porque para que el Pleno sesione hay mucho personal administrativo donde hay adultos mayores que son población vulnerable que tienen que asistir para que el despacho funcione”, enfatizó.