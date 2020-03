Fernández: “No necesito de seguridad, a mí no me tiran conos en la calle" [VIDEO]

El presidente Martín Vizcarra ratificó a los ministros Carlos Lozada y Rocío Barrios en las carteras de Transporte y de la Producción respectivamente, tras cuestionamientos. Enrique Fernández Chacón aseguró que el Gobierno insiste en darles la confianza, por lo que ahora el Congreso es el que tiene la última palabra.

“Vamos a tener que tomar las medidas el caso y dedicarles el poco tiempo que tenemos a discutir cosas que tendría que haberlas arreglado el Ejecutivo (...) Pudieron evitarnos ese trabajo, me parece un mal mensaje para comenzar”, expuso.

El congresista señaló que particularmente no ve la opción de aliarse con otra bancada y lamentó nuevamente que Juntos por el Perú no haya pasado la valla electoral.

Asimismo, sostuvo que el aumento de sueldo a los maestros nombrados y contratados anunciado por el Gobierno no tiene ninguna gracia , ya que son solo 100 soles, es decir, tres soles por día.

Por otro lado, Chacón afirmó que sí cobrará el pago por instalación, pues no dejará el dinero en manos del Congreso, sino que lo dará a personas que lo necesiten. Además, agregó que él no requiere de seguridad policial, no obstante, resaltó que a algunos de sus compañeros les podría hacer falta.

“No necesito de eso (seguridad), a mí no me tiran conos en la calle, a mí me abrazan”, manifestó.

En el mismo sentido, el parlamentario se refirió a la excongresista aprista, Luciana León y los favores que pedía a su seguridad policial que quedaron en evidencia en conversaciones de WhastApp.

“La palabra asco me queda chica, es bien del APRA”, sentenció.

