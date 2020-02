Exfuncionario confiesa que Barata le dio dinero para Yehude Simon

Más evidencias en contra de Yehude Simon. El ex gerente general del Proyecto Especial Olmos-Tinajones, Pablo Enrique Salazar Torres, confesó que sí recibió dinero de Odebrecht para la campaña de reelección del entonces gobernador regional de Lambayeque.

Según difundió El Comercio, el ingeniero Salazar Torres declaró ante el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial del caso Lava Jato, el último miércoles detallando la manera que recepcionó el monto ilícito de la constructora brasileña para la campaña del también excongresista en el 2006.

Dinero de Odebrecht en cajas de cartón

El exjefe del proyecto Olmos junto a Yehude Simon fueron detenidos de manera preliminar el pasado 24 de febrero, por lo que permanecen en la Prefectura de Lima hasta que culmine el paso de 10 días y si es que la Fiscalía solicite una detención preventiva..

aceptó haber sido quien recibió el dinero ilícito de Odebrecht y que se lo entregó Jorge Barata, exrepresentante de la constructora en el Perú, en varias armadas. Mencionó que la primera fue en julio de 2006.

Reiteró que Yehude Simon conocía de las entregas de dinero y que incluso fue él quien le pidió que se contacte con Jorge Barata y le solicite la entrega de los montos en beneficio de la campaña electoral.

Yehude Simon fue recluido en la Prefectura de Lima el último martes . Foto: Melissa Merino/La República.

“En mayo del 2006, cuando Yehude Simon Munaro decide postular a la reelección del Gobierno Regional de Lambayeque, me llamó y me dijo: ‘Enrique, ven para conversar’. [...] Fui a su oficina ubicada en la sede del Gobierno Regional de Lambayeque. Él me pido si podía contactarme con el señor Jorge Barata para pedirle si nos podía apoyar en su campaña electoral, yo le respondí que lo haría así”, se lee en el acta de la declaración de Salazar, que difundió el diario local.

Indicó que en cada encuentro, con el ahora colaborador eficaz de la Fiscalía, tenía que viajar a Lima y recibir la caja de cartón que contenía las coimas que llegaron a ser entre $90.000 y $100.000.

“Quiero señalar que sí recibí dinero para la campaña de Yehude Simon, fue entre [...] $90.000 y [...] $100.000, fue en varias armadas, y recién por los medios me enteré de que el señor Javier Málaga Cochella también recibió dinero. Ese dinero me lo entregó el señor Jorge Barata, no sé si fueron tres o cuatro veces, siempre me lo daba en una cajita negra de cartón”, manifestó.

Jorge Barata confesó haber entregado $300 000 para la campaña de Yehude Simon en el 2006. Foto: AFP.

Además, Salazar detalló que el mismo Yehude Simon, entonces gobernador regional, le daba las indicaciones sobre los gastos que debía hacer para la campaña, como el pago a los medios de comunicación y otros.

“[...] Simon me decía: ‘Ya, OK, está bien’. Cuando volvía a Chiclayo, y antes de encontrarme con él, yo cambiaba el dinero a soles y luego, siguiendo sus instrucciones, me decía: ‘Tenlo tú y hay que pagarle a canales de televisión, periodistas radiales y otros, según sea el caso’", continuó contando.

“Simon era muy reservado”

En la misma línea, el ex gerente general del proyecto Olmos mencionó que sobre los sobornos solo lo conocía él, Yehude Simon y Jorge Barata, porque el político era muy reservado en las conversacionesy acuerdo que tenía. Resaltó que por este pacto de silencio, recién se enteró que Javier Málaga Cochella también habría recibido dinero.

"Respecto de la entrega del dinero, solo conocíamos de ello el señor Yehude Simon, Jorge Barata y yo. […] Simon siempre se caracterizó por algo: era muy reservado en las conversaciones que tenía con cada persona; es decir, que lo que se hablaba con alguien no lo hablaba con nadie más”, agregó.

“Lo hice por la amistad con Yehude Simon"

Por su parte, Pablo Salazar niega haberse beneficiado con los miles de dólares de Odebrecht, si no que tuvo participación de la recepción del dinero por la amistad de tenía con Yehude Simon y porque quería que él salga reelegido.

“Lo hice [por] la amistad con Yehude Simon, no recibí […] nada a cambio. Para los chiclayanos era muy importante la ejecución integral del proyecto Olmos, por eso queríamos reelegirlo [a Simon], porque confiábamos que con él se terminaría el proyecto en todas sus fases”, señaló.

Yehude Simon también fue primer ministro de Alan García, quien también era investigado por presuntos actos de corrupción con Odebrecht.

El Ministerio Público considera que Yehude Simon favoreció a la empresa Odebrecht en la concesión del trasvase Olmos a cambio de los aportes ilícitos que le dio para su campaña de reelección del 200.

Jorge Barata aseguró que Odebrecht entregó $300 000 de la caja 2, que contenía el dinero destinado a los sobornos, para la campaña de Yehude Simon del 2006. Detalló que estas entregas se registraron a través de los ‘codinomes’ ‘Gorno’ y ‘Terco', determinados para el proyecto Olmos.