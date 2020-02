El gobierno plantea cinco prioridades para nuevo congreso

El Gobierno plantea una agenda de cinco prioridades para el nuevo Congreso: la reforma del sistema de justicia, la reforma política, buscar una descentralización efectiva, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la institucionalidad. En sus primeras reuniones con futuras bancadas, el presidente Martín Vizcarra propone esta agenda para comenzar el diálogo en busca de consensos, según logró conocer La República.

“Hay motivos para estar optimistas de que podemos trabajar de manera conjunta”, comentó Vizcarra a la prensa.

Congresistas electos y dirigentes de Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú, Podemos Perú y Fuerza Popular llegaron hasta Palacio en el primer día de esta ronda de diálogo del Gobierno con quienes integrarán el próximo Parlamento que reemplazará al que fue disuelto.

Muy temprano, empezó la jornada con los futuros parlamentarios y dirigentes de APP. Hacia las 7 y media de la mañana llegaron el presidente de este partido, César Acuña, su secretario general y congresista electo, Luis Valdez, y sus futuros colegas Omar Chehade, Carmen Omonte, Alexander Zamalloa, Lusmila Pérez, Tania Rodas, Eduardo Acate, Walter Ascona, Marco Verde, Irene Carcausto, Julio Condori, Perci Rivas, Walter Benavides, César Combina, Fernando Meléndez, Jhosept Pérez, Omar Merino, Moisés González, Robertina Santillana, Napoleón Puño, Mario Quispe y Humberto Acuña, hermano del líder máximo de la agrupación.

El mandatario empezó planteando su agenda de cinco puntos, luego los apepistas expresaron sus prioridades y culminaron con el compromiso de tener nuevos encuentros de mayor desarrollo.

Vizcarra estuvo acompañado del primer ministro, Vicente Zeballos, y los titulares de Economía, Transporte, Agricultura, Inclusión y Desarrollo Social y de Justicia. Luego del jefe del Estado, Zeballos también habló.

Por APP empezaron César Acuña y después Valdez. Expresaron que quieren priorizar tres medidas: asignar 6% del presupuesto nacional para educación el 2021, declarar en emergencia el sector salud y disponer el apoyo de las Fuerzas Armadas a favor de la seguridad ciudadana.

Ciertamente, son demandas que corresponden más al Ejecutivo, excepto la asignación presupuestaria que pasa por la aprobación en el Parlamento.

Los apepistas le aseguraron a Vizcarra que apoyarán su agenda y especialmente mencionaron reformas pendientes.

“Sobre inmunidad parlamentaria, lo expresó el presidente. Respecto el retorno de la bicameralidad, lo hemos puesto nosotros, como pregunta por la posición del Ejecutivo. No hubo respuesta clara”, contó Valdez.

A las 3 p.m. llegó Somos Perú. Fueron los congresistas electos Rennan Espinoza, César Gonzales, Grimaldo Vásquez, Hirma Alencastre, Matilde Fernández, Mariano Yupanqui, Jorge Pérez, Guillermo Aliaga, Luis Dioses, Betto Barrionuevo y los dirigentes del partido Patricia y Vicente Li.

“Somos Perú va a apoyar las reformas políticas. Hemos estudiado las propuestas que ha hecho la Comisión Tuesta y estamos en la misma línea. La inmunidad debería ser eliminada en su totalidad... debería ser uno de los primeros temas a tratar”, comentó Espinoza al salir de Palacio.

"Esperamos en los siguientes días tener una reunión con los ministros de cada cartera para ver algunos decretos de urgencia y planteamientos que llevamos como bancada", añadió.

Luego llegaron representantes de Podemos Perú. Los primeros fueron el presidente del partido, José Luna Gálvez, y el secretario general, Enrique Wong. Cuando ya habían ingresado, recién aparecieron los parlamentarios electos encabezados por Daniel Urresti, en corto recorrido frente a Palacio.

Luna y Urresti

La reaparición de Luna, que recibió licencia para alejarse del partido luego de saberse que la Fiscalía lo consideraba involucrado en pagos irregulares de la constructora brasilera OAS al exalcalde Lima Luis Castañeda y pidió prisión preventiva para él, generó cuestionamientos.

"Yo estaba con licencia hasta las elecciones, el día siguiente recuperé mi cargo", expresó Luna acorralado por los reporteros al salir.

A distancia otra vez, Urresti y los legisladores electos de Podemos intentaban deslindar.

"La bancada no va a hacer nada por el señor Luna. ¿En qué idioma se los digo?", llegó a alterarse Urresti ante la prensa.

Según se supo, Podemos Perú reiteró al presidente su agenda: eliminar la inmunidad parlamentaria para delitos comunes, quitar privilegios a congresistas, acabar con el nepotismo, investigar a funcionarios blindados, elección transparente de miembros del Tribunal Constitucional, renovación por mitades del Congreso, cambiar leyes sobre seguridad ciudadana y revisar el sistema de AFP.

Por la tarde llegaron por Fuerza Popular cuatro futuros legisladores: Diethell Columbus, Carlos Mesías, Mártires Lizana y Gilmer Trujillo, estos últimos fujimoristas reelectos.

“Hemos venido a traer al Poder Ejecutivo las propuestas del partido que recogen la necesidad de la ciudadanía. Reforma política y reforma judicial está bien, pero nosotros queremos apuntalar principalmente el tema de seguridad ciudadana”, dijo Columbus al dejar Palacio.

Hoy seguirá el diálogo. Al final, el Ejecutivo tendrá mayor claridad sobre lo que le espera.

Agenda

Martes 4. Para hoy, el presidente Martín Vizcarra y sus ministros esperan reunirse primero con los congresistas electos del Partido Morado, a las 9 de la mañana. Irán todos los virtuales legisladores excepto Francisco Sagasti, que está fuera del país, y Rodolfo Pérez, secretario general, según fuentes del partido. Luego, será turno del Frente Amplio, a las 11 de la mañana. Para las 5 de la tarde se ha programado el encuentro con los representantes del Frepap.

Miércoles 5. Para mañana se ha acordado la reunión con los representantes de Acción Popular, la primera fuerza del nuevo Legislativo. Irían todos sus futuros congresistas y su dirigente, Mesías Guevara, como presidente del partido.

En UPP ahora dicen que dialogarán, pero después

El excandidato de Unión Por el Perú (UPP) Virgilio Acuña ahora dice que su agrupación sí dialogará con el presidente Martín Vizcarra, pero después de que se haya terminado de definir quiénes resultaron elegidos por este partido.

“Que el Gobierno entienda que no estamos (siendo) obstruccionistas, no vamos (a la reunión con el mandatario) porque todavía creemos que es muy apresurado, pero cerrado el tema del conteo de votos, iremos”, dijo en TV Perú.

“La razón por la que no vamos es porque nos parece apresurado que el presidente llame a las organizaciones políticas cuando todavía no está definida la lista de congresistas. No somos congresistas, no hemos juramentado, no ha terminado el conteo de votos", agregó el excandidato.

Sin embargo, un día antes había aducido que UPP no iba al diálogo porque “significaría una expresión de continuidad de las cosas, y el estado de las cosas requiere un cambio”.

En comunicado difundido por José Vega, dirigente de UPP, su Comité Directivo expresa que piden a Vizcarra que “convoque a reunión donde trataremos políticas en el marco del Acuerdo Nacional”. Añade que la decisión de no ir fue aprobada por Antauro Humala.