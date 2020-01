Lecaros sobre llamadas a Salvador Ricci: “Él es mi amigo. No lo voy a negar” [VIDEO]

El actual presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, habló sobre el registro de 30 llamadas con el empresario hotelero, Salvador Ricci, entre setiembre y diciembre del 2016, según un reporte policial difundido en El Comercio este martes.

Sobre el tema, Lecaros manifestó que no va a “negar” las llamadas que tuvo con Ricci ya que “es su amigo” y a sus amigos “no los niega”.

“Salvador Ricci es mi amigo desde al año 2008 y no lo voy a negar. Yo a mis amigos no los niego. Es cierto que he tenido varias llamadas con él. Los amigos se llaman por teléfono para coordinador algunos eventos”, dijo Lecaros durante una entrevista en RPP.

Por otro lado, recordó que de las 30 llamadas registradas por la PNP, “solo existen 12” y que estas se dieron durante 4 meses por lo que considera que este tipo de comunicación es normal “entre amigos”.

“De las 30 llamadas que se me imputan solo existen en realidad 14 que se vuelven 12 porque dos de ellas son de un segundo. Es decir, son llamadas no contestadas y que contesta la operadora. Entonces son 12 llamadas entre amigos en el plazo de 4 meses. Es normal que dos amigos hablen 3 veces al mes”, expresó Lecaros.

Anteriormente, contó que también hablaba con el hijo de Salvador Ricci ya que éste era dueño de La Chutana, lugar donde realizan carreras de automóviles, a los que el mismo Lecaros asegura, asiste con frecuencia por ser “aficionado”.

Es así que el registro de llamadas, Lecaros se comunicó con Ricci el 15 de noviembre del 2016, fecha en la que el actual presidente del Poder Judicial postuló como titular del Jurado nacional de Elecciones (JNE).

Otra fecha es la del 9 de diciembre, mismo día en que la jueza Rita Gastañadui emitió un fallo en perjuicio del Estado y a favor de Ricci, pues este recibió una indemnización de 14 millones de dólares como indemnización por perder acciones en el hotel María Angola.

PUEDES VER Loza afirma que es “discriminador” que la Fiscalía diga que Keiko no tiene arraigo porque vive alquilado

Por otro lado, Lecaros habló sobre las llamadas registradas con el exjuez supremo César Hinostroza, quién es sindicado por la Fiscalía de ser parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Sobre ello, dijo que se reunió con él ya que justo “quería hablarle de su candidatura” a a presidencia del JNE.

“Si nos reunimos (César Hinostroza, Salvador Ricci y yo) en el restaurante El Asador. Teníamos que reunirnos los tres en teoría. Fui yo porque quería hablarle a Hinostroza de mi candidatura al Jurado Nacional de Elecciones. Quería presentarle mi propuesta y obviamente tratar de obtener su voto porque en la Corte Suprema cuando alguien postula a un cargo tiene que hablar uno por uno con los jueces supremos”, manifestó.