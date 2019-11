Candidato de Fuerza Popular Diethell Columbus afirma ser “keikista-albertista”

Elecciones 2020. El excandidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular, Diethel Columbus, enfatizó este martes que se considera un “keikista-albertista”, ya que ambas figuras (Alberto y Keiko Fujimori) “están apuntando a lo mismo”. Además, aseguró que lo que se busca con la nueva lista partidaria de Fuerza Popular (FP) es “zanjar sobre la visión del partido”.

Asimismo, el también postulante al Parlamento por el fujimorismo, consideró que los distintos partidos políticos presentaran “un mix” donde haya gente con experiencia y otros que no hayan ocupado ningún cargo público.

“El tema de renovación no quiere decir que el partido tenga que olvidarse de los militantes con más experiencia. La renovación no quiere decir que todos los que van a postular sean jóvenes o inexpertos, o que no tengan trayectoria partidaria”, manifestó esta mañana en declaraciones a RPP Noticias.

Sobre la candidatura de la exlegisladora Martha Chávez, Columbus afirmó que esta representa “al fujimorismo tradicional” y que “la renovación no quiere decir que todos los que vayan a postular vayan a ser jóvenes”.

“La imagen de Martha Chávez representa al fujimorismo tradicional, al fujimorismo histórico de nuestro país. Yo (por el contrario) tengo poco tiempo en el partido. Lo que queremos es aportar nuestra experiencia”, afirmó.

Los elegidos del Fujimorismo

Cabe mencionar, que el último domingo Diethel Columbus salió elegido en las internas del partido Fuerza Popular con el número 2, acompañando a Martha Chávez, quien encabeza dicha lista.

También figuran el expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía con el 3; y el y exjefe del Fondo Editorial del Congreso, Ricardo Vásquez Kunze con el 4.

De igual manera, Fuerza Popular ha incluido como candidata a Valeria Valer, hija del coronel Juan Valer Sandoval quien lideró la Operación Chavín de Huántar y falleció en dicho operativo.

Por último, el partido liderado por Keiko Fujimori también postula a la reelección a los integrantes del Congreso disuelto Marco Miyashiro y Juan Carlos Gonzales.