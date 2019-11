Muñoz sobre Tía María: “No habrá operación minera mientras no se resuelvan dudas”

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz Dodero, sostuvo que el proyecto minero Tía María, en Arequipa, no continuará hasta que no se resuelvan las dudas y cuestionamientos por parte de la población que se sienta afectada. Señaló que esto es decisión del Gobierno y la minera Southern Cooper.

En conversación con La República, la abogada reiteró que no se buscará un imposición de la actividad y que para evitar más conflictos sociales por este caso se implementarán mesas de diálogo con las autoridades y ciudadanos.

“La empresa minera prometió no iniciar la construcción mientras no se tenga un clima social adecuado. No habrá operación minera mientras no se resuelvan las dudas. Y eso debe efectuarse vía el diálogo”, declaró.

El pasado de octubre, el Consejo de Minería, ente autónomo adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem), resolvió declarar infundados los tres recursos de revisión presentados contra la licencia de construcción del proyecto minero Tía María. Por lo tanto, se mantiene la licencia entregada a Southern Perú.

Esta noticia provocó que los pobladores de Arequipa comiencen nuevos protestas y el gobernador regional, Elmer Cáceres, pidió al jefe de Estado que cumpla su palabra. Debido a esto la ministra del Ambiente llegó el jueves 31 de octubre a la zona para anunciar que un equipo de la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) inspeccionará las áreas donde se desarrollará el proyecto.

“Por esa razón trato de abrir el diálogo en el mismo valle y con la gente. Aclaro, el Consejo de Minería que ratificó la resolución a favor de Tía María pertenece a un organismo autónomo. Esa no es la opinión del gobierno”, indicó.

Estudio de Impacto Ambiental de Tía María

Respecto al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), indicó que deberá ser adecuado a las exigencias de los ciudadanos, para establecer una medida de remediación al impacto a la flora y fauna que causará el proyecto minero.

“En el país hay áreas con ecosistemas frágiles, una laguna, un desierto, una loma, etc. Pero eso no impide que podamos desarrollar una actividad productiva. Las compañías mineras deben tener medidas especiales para impactar lo menos posible estos sitios. El estudio ambiental de Tía María fue aprobado antes de esa declaratoria de Serfor, pero se tiene que adecuar. La gente debe entender que no permitiremos la imposición del proyecto si estas cosas no están claras”, mencionó.

Además, el OEFA fiscalizará cada punto establecido en el EIA. Señaló que la población aún desconfía en el Estado, pero resaltó que las instituciones que están a cargo ahora son autónomas, como el Senace.

“No hay condiciones sociales”

Por su parte, Fabiola Muñoz reiteró que no considera que actualmente existan las condiciones sociales para que se reactive las operaciones mineras, por lo que enfatizó en el diálogo que el gobierno del Martín Vizcarra impulsará.

“El Poder Judicial forma parte del Estado, pero sus fallos no están sujetos a la opinión del presidente. He oído que el gobierno dio permiso al proyecto. Nosotros creemos que no hay condiciones sociales y hay que generarlas con el diálogo, parar la protesta pero no imponer el proyecto”, reiteró.

La compañía minera Southern Cooper anunció que fueron notificados de la confirmación de autorización para el proyecto Tía María, pero que esperarán a que junto con el Gobierno y la población se llegue a un consenso para permitir la actividad extractiva sin conflictos.