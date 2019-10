Odebrecht y OAS financiaron campaña de Castañeda con fondos ilícitos

En reiteradas ocasiones, la Contraloría General de la República alertó mediante informes técnicos al exalcalde de Lima Luis Castañeda que los concesionarios Rutas de Lima, de Odebrecht, y Línea Amarilla, de OAS, incumplían la realización de obras públicas a las que se habían comprometido mediante contrato. La gestión de Castañeda no solo no se molestó en reclamar a las compañías brasileñas sino tampoco cuestionó los aumentos de los peajes.

Gracias a las declaraciones de colaboradores eficaces que trabajaron junto con Castañeda, ahora se sabe que la indiferencia del exalcalde ante los llamados de la Contraloría respondía a los compromisos que había adoptado el exalcalde con las compañías brasileñas a cambio de un soborno de US$ 1 millón, de acuerdo con fuentes de la fiscalía del caso.

El dinero fue entregado en efectivo a personas de confianza de Castañeda, bajo la modalidad de “contribución” a su campaña electoral del 2014, según los colaboradores eficaces.

Por eso, la fiscal del caso, Milagros Salazar Paiva, concluye que como consecuencia de los pagos de OAS y Odebrecht (US$ 500 mil cada uno), durante su gestión del periodo 2015-2018, Luis Castañeda, “lejos de responder a un interés común, tuvo como marco coordinaciones al margen de la ley entre sus interesados (las constructoras brasileñas)”.

“El concesionario (Rutas de Lima) implementó una nueva unidad de peaje en Chillón e incrementó las tarifas en todas las unidades de peaje desde el 29 de diciembre del 2016, sin haber culminado con la ejecución de las obras obligatorias objeto de la concesión (...), lo que le permitió obtener ingresos adicionales en promedio de US$ 305 mil mensuales (US$ 3 millones 660 mil al año)”, reportó la Contraloría a Castañeda, pero este no actuó en cumplimiento del acuerdo con Odebrecht.

¿Qué pasó?

Además, durante la gestión de Castañeda, Rutas de Lima fue beneficiada con dos adendas al contrato original. Bien pudo el exalcalde de Lima cuestionar la venta de la participación de Odebrecht en Rutas de Lima a favor de la empresa canadiense Brookfield Asset Management, pero no lo hizo por las razones que ahora se conocen.

Algo similar ocurrió con Línea Amarilla, que fuera de propiedad de OAS. En este caso, Castañeda y la empresa brasileña, por intermedio de la exfuncionaria municipal Giselle Zegarra Flores, prepararon con antelación las acciones que tomaría el burgomaestre al asumir la alcaldía de Lima desde el primero de enero del 2015. Como se ha informado, los colaboradores eficaces confirmaron lo que ya había dicho el expresidente de OAS Leo Pinheiro: que entregó US$ 500 mil a la campaña de Castañeda, a cambio de beneficios para OAS y Línea Amarilla, lo que efectivamente cumplió, como se verá.

Los colaboradores eficaces confirmaron no solo que Castañeda desechó el Proyecto Río Verde de la exalcaldesa Susana Villarán, y transfirió los fondos de financiamiento para esta obra (US$ 81 millones) a OAS para que construya el bypass de la avenida 28 de Julio, en Lima. También indicaron los testigos que el 2 de octubre del 2015 y el 15 abril del 2016 el municipio suscribió adendas ampliamente beneficiosas para Línea Amarilla, y que esto era parte del acuerdo ilegal entre Castañeda y Leo Pinheiro.

El exalcalde también hizo caso omiso a las alertas de la Contraloría sobre el incumplimiento por parte de Línea Amarilla de sus compromisos contractuales.

“El concesionario utilizó una fórmula de reajuste de la tarifa (de los peajes) distinta a la establecida en el contrato (...), lo que le permitió mayores ingresos por US$ 20,7 millones y un perjuicio económico a la entidad, debido a que los servidores públicos (de la municipalidad limeña) ni siquiera aplicaron las penalidades a Línea Amarilla, como está previsto en el contrato”.

Por eso, la fiscal Milagros Salazar concluye que, “para obtener o retener negocios”, Odebrecht y OAS “ingresaron activos ilícitos en el circuito económico peruano a través del financiamiento de la campaña electoral de Luis Castañeda en el 2014”. Nada fue gratis.

José Luna Gálvez: “Todo lo aporté yo”

El exaliado de Luis Castañeda Lossio, José Luna Gálvez, propietario de la Universidad Privada Telesup, afirmó que la versión de los pagos de Odebrecht y OAS “es una infamia”.

“El Comité Ejecutivo no sabe nada, yo no sé nada y nos sorprende esta noticia, pero entiendo que están desesperados y buscan cómo salir y decir que eso (el dinero) se gastó en la campaña. Yo no voy a prestarme para tapar eso. Nosotros, el Comité Ejecutivo, el partido, no recibimos absolutamente nada, todo lo aporté yo”, dijo a Radioprogramas.

Un exfuncionario de confianza de Castañeda convertido en colaborador eficaz fue quien reveló a la Fiscalía que los aportes los entregó a José Luna.