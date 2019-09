Ley de aportes prohibidos a campañas es distinta al delito de lavado de activos

Por: César Romero, Angela Ccanto

La ley que sanciona a los aportes prohibidos a las campañas políticas ha abierto un debate en el mundo jurídico, ante la posibilidad de que los investigados por haber recibido aportes de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht pidan y logren ser procesados por esta norma que tiene una sanción penal menor que por lavado de activos.

Con el fin de ayudar a esclarecer el tema, La República consultó con la congresista Maritza Glave; los abogados Carlos Caro Coria, Rommy Chang, Wilfredo Pedraza, Avelino Guillen; y la periodista y abogada Rosa María Palacios.

Caro Coria, Chang y Pedraza coinciden en que la nueva ley puede aplicar a los casos que llevan adelante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, pero que esta discusión se definirá en los tribunales. Los jueces serán los que determinen con cual norma se les debe investigar.

La congresista Maritza Glave recuerda que eso fue lo que se aprobó y debatió en el Congreso. Señala que los legisladores diferenciaron la recepción de dinero ilícito que corresponde con el delito de lavado de activos, de recibir fondos prohibidos que sanciona la nueva ley.

PUEDES VER Perez descarta adecuar investigación a Keiko Fujimori a la ley de financiamiento ilícito

El exfiscal supremo Avelino Guillen señala que los casos de Lava Jato encuadran con lavado de activos y no hay nada que discutir. La nueva ley no tiene retroactividad benigna, subraya por su parte la periodista y abogada Rosa María Palacios.

La palabra

“Leyes tienen semejanzas”, por Carlos Caro Coria (Abogado)

Todos los investigados pueden solicitar que sus casos se lleven con la nueva ley. En la ley de lavado de activos y la ley actual hay elementos de coincidencia. Hay semejanza en el origen delictivo del dinero y se habla del conocimiento del origen ilegal. Además, la nueva ley beneficia al imputado. Los abogados pueden pedir una tutela de derechos al juez para obligar a los fiscales a adecuar sus casos.

Prohibido e ilícito son dos términos que en lo penal son distintos. La nueva ley solo contempla la fuente prohibida, cuyo dinero es legal pero la persona o el partido sabe que no debe recibir ese dinero. Para ser tipificado como lavado de activos, la fuente debe ser ilícita.

“Una norma favorable”, por Rommy Chang (Abogada)

Esta es una norma más favorable para los investigados. La conducta que se sanciona es lavado de activos y esa es la que están investigando los fiscales, no se sanciona los aportes de campaña. La norma de financiamiento prohibido funciona con una pena máxima de 5 a 8 años, y los delitos del 2006 prescribirán. Lo otros delitos ya estarían próximos a prescribir.

Lo prohibido no es necesariamente ilegal. Lo que indica la norma que regula el financiamiento es que no se puede recibir dinero de fuente prohibida ya sea legal o ilegal. Si es ilegal como el narcotráfico, colusión, peculado, etc., eso es lavado de activos, porque es dinero ilegal.

PUEDES VER Fiscalía rechazó pedido de Pier Figari para adecuar su caso de lavado por financiamiento ilícito

“Son leyes distintas”, por Maritza Glave (Congresista)

Sería absurdo que los investigados pretendan usar la reciente Ley. No es posible. El fujimorismo pretendía que se aprobara un tipo penal menor al lavado de activos. Rosa Bartra quería sancionar solo la fuente ilícita, o sea recibir dinero de un narco, de un corrupto. Eso sí beneficiaba a Keiko Fujimori y otros investigados. Nosotros paramos eso.

Luego, el Ejecutivo incluye el financiamiento de fuente prohibida. Fuimos cuidadosos en debatir esta norma, para que los corruptos no se beneficien con la misma. La prohibición se vuelve delito. Si un empresa dona su dinero no es ilícito, pero es prohibido. Quisimos evitar que se confundan los tipos penales.

PUEDES VER Caso Susana Villarán: confirman comparecencia restringida para Gabriel Prado

“Lo prohibido es ilegal”, por Wilfredo Pedraza (Abogado)

Los investigados pueden pedir que se les investigue por la Ley 30997. Pero esto supone que deben partir de admitir una responsabilidad. Es decir, admitir que cometieron un delito al aceptar que recibieron un dinero ilícito. Nosotros nunca hemos aceptado haber cometido algún delito. Personalmente, no se me ocurriría hablar de ninguna adecuación del tipo penal para el caso de Humala-Heredia.

Respecto a fuente prohibida o ilícita, a mi criterio es lo mismo, no se puede hacer ninguna diferenciación. Todo lo prohibido es ilegal. Va a ser igual que el dinero venga del narcotráfico o que el dinero venga de una empresa lícita. En el fondo es lo mismo.

PUEDES VER Fiscal Rafael Vela convoca a reunión de coordinación por caso Gasoducto Sur

“La nueva ley no aplica”, por Rosa María Palacios (Abogada y periodista)

La ley penal solo se aplica si el delito está en el Código Penal, eso se llama principio de legalidad. En el año 2014 no había ninguna ley que señalara como delito la recepción de dinero ilícito en campaña. Cuando se conoce que Humala habría recibido plata de Odebrecht, la Fiscalía los procesa por lavado de activos. Para evitar ese vacío en la ley de partidos políticos, se establece un nuevo tipo penal. No se puede aplicar el nuevo tipo penal a los procesos de Humala y Fujimori porque la ley no es retroactiva. ¡¡Ni retroactividad benigna!!

Entre prohibido e ilícito sí hay diferencias. Lo prohibido no puede llegar a ti de ninguna manera. Cuando es ilegal, hay lavado.

PUEDES VER Investigados pueden ampararse en nueva Ley

“Solo hay lavado”, por Avelino Guillen (Abogado, exfiscal)

Toda petición que involucre a la ley recientemente promulgada debe ser rechazada por el Ministerio Público. Esta norma no resulta aplicable de ninguna forma, porque los fondos era dinero de origen delictivo de Odebrecht. La discusión es si los investigados estaban en condiciones de presumir, saber o imaginar que ese dinero era de origen ilícito. Todas las investigaciones del caso Lava Jato encuadran en lavado de activos. Esta nueva norma no resulta aplicable. Es un falso debate que quieren originar para confundir.

Me parece que no es pertinente crear un debate entre fuente ilícita o prohibida. El dinero que recibieron de Odebrecht es ilegal, no solo prohibido, sino ilegal. Crean un mecanismo de falsos aportantes. Eso es lavado de activos.