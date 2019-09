RMP: “Este Congreso lo que quiere es reventarnos la vida”

La abogada indicó que el Congreso de la República ha comenzado a tener incitativas investigadoras. RMP recordó que el día lunes la Comisión de Educación, dirigida por Tamar Arimborgo, acordó investigar a la SUNEDU por presuntas estafas.

“Hay que destruirla ( a SUNEDU) desde la Comisión de Educación dirigida por Arimborgo de Fuerza Popular (...) Realmente no tienen nada que hacer”, comentó.

Asimismo, la conductora de RTV resaltó que Jorge del Castillo insiste con investigar al presidente de la República, Martín Vizcarra, por su discurso de Fiestas Patrias, donde anunció el proyecto de adelanto de elecciones, pese a que ya se le han entregado las actas de la reunión del Consejo de Ministros.

Por otro lado, aseguró que la cereza del pastel se dio ayer, pues el congresista fujimorista Héctor Becerril propuso investigar a las encuestadoras, lo cual fue aceptado por la Comisión de Fiscalización, presidida por Segundo Tapia de Fuerza Popular.

Además, añadió que el Legislativo no puede investigar a una empresa privada que posee contratos con otros privados.

“Al señor Becerril no le gustan los resultados, no le gusta lo que la población dice entonces, matando al mensajero tal vez logre algo distinto (…) El Congreso no tiene esas competencias, esto es un abuso que compromete a la libertad de expresión”, precisó.

De igual modo, el Parlamento ha añadido plazos para continuar investigando el caso Chinchero y la empresa constructora familiar del jefe de Estado en Moquegua.

“No paran, obstruir por obstruir, reventarle por reventarle la vida al Ejecutivo. Fuerza Popular y el Apra se han convertido en una maquinaria de obstrucción”, manifestó.

Por último, señaló que adelantar elecciones es lo peor que puede pasarle a una democracia, sin embargo, explicó que ante el entrampamiento del Congreso es la única salida.

“Este Congreso lo que quiere es reventarle la vida a Vizcarra, pero más a nosotros (…) La gente está harta de escuchar estas informaciones todos los días”, concluyó.