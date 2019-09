5S: Marcha que marca

Parece que fue ayer cuando participamos en una multitudinaria marcha contra la dictadura militar. Se me quedó grabada la visión de miles de escolares copando la avenida Tacna desde el puente Santa Rosa hasta Colmena.

Nosotros, los de entonces, con quince a diecisiete años a cuestas, lo tomamos en serio. No era una simple travesura juvenil. Queríamos vivir en democracia, elegir a nuestras autoridades, ir al cine o comprar libros y discos sin esa estúpida censura militar. Sentíamos que nuestros padres se habían rendido ante las circunstancias pero nosotros, los muchachitos del ayer, podíamos revertir esa situación. Poco tiempo después cayó la dictadura.

Esta columna no alcanzaría para poner los nombres de los amigos que marchamos ese día. Tampoco lo revelaría sin su permiso. Solo puedo decir que para algunos fue nuestro primer desfile del SRO (Servicio Revolucionario Obligatorio). La vida nos llevó por otros caminos y las redes sociales nos volvió a contactar. Ninguno se volvió terrorista por marchar ese histórico día. Algunos no nos consideramos “caviar” porque somos huevera bien peruana. Frita y con salsa criolla. Otros hasta se hicieron simpatizantes del fujimorismo pero he comprobado que todos los que marchamos aquel día somos ciudadanos de bien, de los que pagamos impuestos, cumplimos con nuestros deberes y exigimos nuestros derechos. Así de simples, imperfectos y mundamos.

Mañana es la marcha del 5S que puede marcar un antes y un después. Vizcarra ya advirtió que él también se va, pero para que se vayan todos tenemos todos que marchar.