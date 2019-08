77% de Valle de Tambo no ve un mayor desarrollo con sus dirigentes

Por: Deysi Pari, Arequipa

En el Valle de Tambo, en la provincia arequipeña de Islay, la mayoría de la población no ha percibido que sus dirigentes locales aporten al desarrollo, según muestra un estudio de las universidades Católica de Santa María (UCSM) y de San Pablo (UCSP), de esta región sureña.

El “Estudio de clima social y percepción sobre actividad minera en el Valle de Tambo”, realizado a fines del año pasado, muestra aproximaciones a las opiniones de los pobladores de los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, Deán Valdivia y Mejía, área de influencia del proyecto Tía María, con márgenes de error de 4.3 puntos (por encima y debajo) en cada resultado.

Pensando en el potencial económico de Islay, el 47% consideraba que en los últimos años sus dirigentes locales han mantenido igual el desarrollo de la provincia, 30% percibía que lo han perjudicado y solo 9% alegaba que lo han mejorado. Por tanto, un 77% de los islaínos no vería que estos líderes hayan aportado al desarrollo.

Quienes consideran que los dirigentes locales han mantenido igual el desarrollo mencionan como motivos más recurrentes que no hay desarrollo, no tienen apoyo del gobierno y falta de presupuesto. Quienes perciben que perjudicaron el desarrollo alegan como motivos frecuentes que no hay desarrollo, la corrupción y que buscaron sus intereses personales.

El estudio también identificó los problemas que se consideraban como más importantes y urgentes. En los cuatro distritos, más del 60% consideró en primer lugar la mala calidad del agua (67% en Deán Valdivia, 64% en Mejía, 63% en Cocachacra y 61% en Punta de Bombón).

Además, la investigación revela que un 76% en esta zona consideraba que no hay alguna organización, asociación, grupo o líder que los represente o velen por sus intereses. Solo un 15% reconoce a sus alcaldes como líderes representativos.

En general, no había muy buenas expectativas respecto a los burgomaestres distritales en cuanto a su aporte al desarrollo, según el mismo estudio.