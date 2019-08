Héctor Becerril respondió interrogatorio en la Fiscalía por denuncia de empresaria

El fujimorista Héctor Becerril compareció en la Fiscalía este viernes durante la tarde para responder un interrogatorio en el marco de la investigación que se le sigue luego de ser denunciado por la empresaria Mirtha Gonzales Yep.

En febrero de este 2019, la empresaria reveló que pagó un soborno al legislador de Fuerza Popular de 74 mil soles para que remodelara su casa en Trujillo, en retribución por haberla ayudado a a que su empresa no perdiera la licitación de construcción de la planta de residuos sólidos en Chiclayo.

De acuerdo a la empresaria, el dinero fue utilizado para que Becerril comprara porcelanato y para pagar la fragua de la remodelación del piso de su vivienda.

“Usted me ha cobrado, yo le he pagado una solicitud de porcelanato, no mienta, señor congresista (…); el porcelanato fue recibido en su casa y usted lo sabe (…) Aquí hay un hecho concreto y una prueba contundente”, dijo la empresaria en febrero en Cuarto Poder.

Ahora, Becerril acudió a la sede del Ministerio Público para responder unas preguntas en torno a la imputación de la empresaria.

Aunque el legislador de Fuerza Popular ha negado reiteradas veces haber recibido un soborno, según Perú21, en el interrogatorio reconoció que sí se reunió con la empresaria en su casa.

Becerril, sin embargo, indicó a la Fiscalía que no tenía conocimiento de los tratos que la empresaria tenía con su hermano Wilfredo Becerril, según indica el citado medio.

La investigación contra Héctor Becerril se enmarca en las pesquisas contra la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”, que conduce el fiscal Juan Carrasco Millones en el norte. Sin embargo, el fujimorista, en su calidad de parlamentario, es investigado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

A Héctor Becerril, además, se le vincula estrechamente con el hoy detenido exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, a quien se sindica como cabecilla de “Los Temerarios del Crimen”, organización criminal que, de acuerdo al fiscal Carrasco Millones, tenía como miembros a funcionarios públicos que se repartían obras en la capital de Lambayeque.