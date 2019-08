Dos ministros van el lunes a Moquegua a evaluar compromisos

Por: Elizabeth Prado

Este lunes a las 10:00 de la mañana, el gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas Pari, recibirá a los ministros de Ambiente, Energía y Minas, al viceministro de Agricultura, funcionarios de Vivienda y Salud así como a ejecutivos de la minera Angloamerican. También a autoridades ediles, dirigentes de la sociedad civil y comuneros. Juntos evaluarán el cumplimiento de los compromisos que pactaron en mesas de diálogo sobre recurso hídrico, medio ambiente y desarrollo sostenible.

Son 26 compromisos a los que hace seguimiento el Comité de Monitoreo de Acuerdos en Mesas de Diálogo con Quellaveco, el mismo que preside Cuevas Pari.

PUEDES VER Se estima en S/ 10 millones pérdidas por paro en Moquegua

El representante de la sociedad civil, Óscar Zeballos, informó que en la mesa sobre medio ambiente hay tres puntos que no han sido cumplidos: protección de bofedales, plan de manejo de flora y fauna y conservación de queñua y guanaco.

En la referida a recursos hídricos identificó el uso de agua para la construcción del proyecto Quellaveco, estudios en el río Millune, obras adicionales en el río Asana, monitoreo de agua superficial y subterránea hasta Ilo, sistema de almacenamiento de agua en el río Asana y la transferencia de terrenos en Chilota.

En cuanto a desarrollo sostenible, el dirigente Óscar Zeballos dijo que no se ha cumplido con el programa de desarrollo de proveedores locales como capacitación a más de 700 empresas en los programas Emerge y Progresa Perú, convención empresarial en Ilo y Moquegua con 700 empresas participantes, compras locales por un promedio de 4 millones de dólares mensuales.

Y respecto a contratación local de mano de obra no calificada, Zeballos dijo que no se ha llegado a 83% o 1.200 trabajadores ni a 2.400 trabajadores calificados; pero la empresa Angloamerican señaló que el 96% de la mano de obra no calificada proviene de Moquegua y los trabajadores calificados de la región suman 3.374. Agregó que las adquisiciones locales por mes llegan a 12 millones de soles y han capacitado a 400 empresas de la zona.

Angloamerican negó que contamine el río Moquegua, lo que ha sido constatado por la autoridad respectiva.

En tanto, en el valle de Tumilaca la Carretera Binacional continúa bloqueada con piedras y arbustos a lo largo de medio kilómetro. El puente se mantiene cerrado con un fierro que soldaron a la armazón metálica de esta vía. Camiones bolivianos y buses con pasajeros permanecen varados.

“La percepción de la población es otra”

- El gobernador Zenón Cuevas llegó a Lima para tratar con el Ejecutivo la protesta contra Quellaveco. Dijo que hay avances en el cumplimiento de compromisos por parte de Angloamerican, pero falta comunicación.

- “La empresa dice que ha cumplido con la cuota de trabajadores locales, pero la población no lo percibe así. Las empresas de transporte son de afuera. Ven impactos en la calidad del agua. Tal vez falta mayor explicación. Ojalá el lunes hallemos soluciones”, indicó.