¿Vizcarra gira a la derecha?

La licencia al proyecto Tía María y la inclusión de la temática laboral en el plan de competitividad son, sin duda, buenas noticias económicas, pero, sobre todo, revelan un realineamiento de fuerzas políticas alrededor del presidente Vizcarra.

A pesar de la contemporización efectuada -la medida favorable a Tía María compromete a la empresa Southern a no iniciar labores efectivas hasta no lograr un mayor consenso o lo que se conoce como “licencia social”-, lo ocurrido representa un triunfo político del ala gubernativa integrada por el premier Salvador del Solar y el ministro de Economía, Carlos Oliva. Ambos se habían enfrentado a la opinión contraria de Miriam Morales y el publicista argentino Maximiliano Aguiar, quienes le aconsejaban al Presidente no abrirse un eventual frente de conflicto.

En los últimos días, el titular del MEF había dejado saber a sus allegados que si el gobierno le seguía dando largas a Tía María y al plan de competitividad, especialmente en lo concerniente a la reforma laboral, él estaba dispuesto a dar un paso al costado. El mensaje llegó y caló en Palacio.

Pero la balanza se terminó de inclinar por un factor inesperado. Un papel determinante en el desenlace positivo de Tía María le habría tocado cumplir al ministro del Interior, Carlos Morán, quien ha crecido en términos políticos en los últimos tiempos y es alguien a quien Vizcarra escucha con atención.

Morán le señaló al Presidente que el eventual conflicto social a desatarse en el Valle de Tambo podía ser controlado eficazmente y aseguró que de reeditarse no tendría ni la magnitud ni las consecuencias del ocurrido en marzo del 2015, con un desenlace de víctimas mortales.

Morán le habría señalado al Presidente que en aquella ocasión se cometieron serios errores de estrategia policial que permitieron que el conflicto escale y se salga de control. El mandamás de Corpac le aseguró que algo semejante no se volvería a suscitar. Al parecer, las palabras del titular del Interior terminaron de convencer al primer mandatario de darle luz verde a la licencia de construcción del proyecto.

Ha empezado a arraigar en Palacio la convicción de que no bastan gestos políticos para sobrellevar la nave de la gobernabilidad de acá al 2021. Las encuestas, a las que parece ser adicta la dupla Morales-Aguiar, empiezan a mostrar que el tema económico angustia cada vez más a los peruanos de a pie, a contrapelo de la confrontación con el Legislativo, que si bien siempre es motivo de alborozo ciudadano, a su vez muestra que es hipercoyuntural (Vizcarra sube cuando choca con el Congreso, pero a los pocos días vuelve a caer).

Este giro a la derecha de Vizcarra es bienvenido. Le quedan dos años de gobierno a Vizcarra, tiempo suficiente para emprender una o dos reformas económicas, o dar señales pro inversión. Era lo que se esperaba de su fallido antecesor y enhorabuena que retome el mandato recibido.

-La del estribo: impresionante la muestra Redes de vanguardia: Amauta y América Latina, 1926-1930. Gracias a ella se puede apreciar cómo José Carlos Mariátegui, merced a la extraordinaria revista que dirigió, colocó al Perú como un epicentro cultural de inverosímil conexión con la actualidad de su tiempo. La muestra tuvo un enorme éxito cuando se presentó en el Museo Reina Sofía como parte de la feria ARCOmadrid. Notable trabajo de las curadoras Natalia Majluf y Beverly Adams. P.D.: al final de la visita, acérquese a la tienda del MALI y compre el libro dedicado a la muestra. De colección. Ojo: ¡hasta el 26 el ingreso es solo por Paseo Colón!