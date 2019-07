Fiscal Castro: “Era como si me hubiese enviciado con los audios de los ‘Cuellos Blancos’”

Un año después de la difusión del primer ‘CNM Audio’, la fiscal Sandra Castro Castillo, integrante del Equipo Especial ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, reveló que escuchaba los audios todos los días que duró la investigación, sin discriminar si eran sus días de descanso.

En declaraciones para el suplemento Domingo, la fiscal narró que, en cierto punto de la investigación, ya no podía dejar de escuchar los audios porque empezaba a enlazar un dato con otro, de modo que formaba la historia como si fuese una serie.

“Sábado, domingo, feriado. Para mí no había día de descanso cuando estaba en la investigación de ‘Cuellos Blancos’. Además, no podía dejar de escuchar, porque una conversación enlazaba con la otra y la otra. Era como si me hubiese enviciado”, expresó.

Consultada por algún momento difícil durante la investigación, Sandra Castro sostuvo que la filtración de los audios a la prensa le generó tensión, no solo a ella, sino también a su compañera, la fiscal Rocío Sánchez, ya que corrían el riesgo que se tergiverse la forma de las intervenciones telefónicas.

“Algunos decían que fue ‘chuponeo’, cando era un procedimiento legal, una medida necesaria para investigar casos de redes de corrupción o crimen organizado”, agregó.

Por su parte, la fiscal Rocío Sánchez Saavedra mencionó que investigar a la red criminal fue “una historia triste”, por las importantes revelaciones que obtenían de las llamadas telefónicas.