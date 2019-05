Fuerza Popular se opone a levantar inmunidad a Dipas

La bancada de Fuerza Popular (FP) rechaza levantar la inmunidad parlamentaria del congresista Joaquín Dipas, quien el último jueves fue condenado por el Juzgado Penal Unipersonal del Vraem a cinco años de prisión por el delito de colusión.

Ayer por la mañana el vocero de FP, Carlos Tubino, expresó que su bancada no apoyará levantar la inmunidad de Dipas mientras no exista un fallo en segunda instancia. Similar argumento utilizó en su momento cuando fue condenado el exlegislador Edwin Donayre, quien actualmente está prófugo.

“Si envían el requerimiento, les responderemos que a los congresistas se les detiene con sentencias firmes y ejecutorias”, advirtió.

Del mismo modo, su colega de bancada Karina Beteta alegó que el reglamento del Parlamento estipula que no se levante la inmunidad mientras la sentencia no sea ejecutoria. “Quien no esté de acuerdo, que presente una propuesta y modifique la norma”, se excusó.

Sin embargo, Beteta y Tubino obviaron que la resolución judicial emitida el último jueves dispone la ejecución provisional de la condena. “Deberá impartirse las respectivas órdenes de captura a nivel nacional”, señala el veredicto que será detallado el martes 28 en la lectura de sentencia a cargo del juez Jorge Luis Sánchez.

La apreciación de los fujimoristas, fue refutada por la congresista de Nuevo Perú, Tania Pariona, quien considera que no es necesario un veredicto de segunda instancia. “Seguro que el señor va a apelar, pero hay un mensaje que desde el Parlamento se está dando de manera reiterada. Los casos del señor Benicio Ríos, Edwin Donayre, Moisés Mamani y ahora el de Dipas reflejan una necesidad de poner control a la inmunidad parlamentaria”, expresó.

También refirió que existe la intención de FP para proteger a Dipas. “Están sujetos a un interés político, de blindaje. Hay una reiterada actitud de FP de proteger a quienes tienen que responder a la justicia”, añadió.

Por su parte, el congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaúnde acotó que cuando llegue la solicitud de levantamiento de la Corte Suprema, la Comisión del Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria debe abocarse a revisar la solicitud, pero no a analizar las pruebas por las que sentencian a Dipas. “Lo único que debe hacer el Congreso es analizar si hay una persecución política”, enfatizó.

Penalistas

El abogado penalista Carlos Caro recordó que el juez Luis Sánchez no expresó la posibilidad de que el fallo sea ejecutorio a través de una segunda instancia.

Por lo tanto, con el primer fallo el Parlamento debería levantar la inmunidad de Dipas. De no ser así, se le estaría brindando un privilegio al congresista fujimorista. “Acá están estableciendo un fuero especial. Si fuera así, debería aplicarse a todos bajo el principio de igualdad”, puntualizó.

En tanto, el exfiscal Avelino Guillén recalcó que la demora del Congreso en levantar la inmunidad de arresto de Donayre marcó un precedente nefasto. “No se debe esperar un recurso impugnatorio de Dipas”, dijo.

La próxima semana, luego de la lectura de la sentencia contra el fujimorista, el Poder Judicial pedirá oficialmente levantar su inmunidad. ❖

Joaquín Dipas se pronunció en Twitter