Caso Peajes: Municipio puede invocar cláusula de rescate

La Municipalidad de Lima puede recurrir a la "cláusula de rescate" para renegociar con empresas concesionarias de los peajes Rutas de Lima y Línea Amarilla, expresó el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. En entrevista con La República explicó que de esta manera el concejo metropolitano podrá tener mejores armas para corregir los errores en los contratos de concesión.

La Municipalidad de Lima exhortará a las empresas concesionarias a renegociar los contratos, los que el alcalde Jorge Muñoz calificó como “peajes machados por la corrupción”. ¿Qué se puede hacer en este caso?

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre este tema en enero de 2017, a propósito del peaje de Puente Piedra. Y más de uno nos criticó. Ahora el tiempo nos dio la razón. El alcalde ha dicho que hay un desequilibrio en el contrato. Pues en el gobierno de Ollanta Humala se declaró por norma a través de un decreto legislativo, que el modelo económico financiero de esos contratos debían ser confidenciales. Nadie puede tener acceso a ellos. Es un escándalo. Y el año 2017, la Defensoría presentó un proyecto de ley al Congreso para rebatirlo, han pasado más de 800 días y no lo han visto.

¿Sigue vigente?

En el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se le dieron facultades legislativas para estos temas, pero él no modificó la ley. Dio otra norma donde replicó eso. Este gobierno derogó la norma y dio otra donde ha reproducido ese texto.

¿En qué consiste?

Te explico en qué consiste el modelo económico financiero. El contrato es como decir el terno, pero lo que está adentro, el cuerpo, es el modelo económico financiero: el costo que tiene esa concesión, lo que costará las ampliaciones, mantenimiento; el costo financiero, es decir cuánto costará levantar eso, y la rentabilidad. En este país nadie sabe cuánto cuesta ni la rentabilidad de esos contratos. Es un escándalo. Hace más de 800 días vengo pidiendo que eso sea público.

¿Eso depende del Congreso?

Depende del Congreso pero también del Ejecutivo. Me gustaría que el presidente Vizcarra, que lidera una lucha contra la corrupción, presente una iniciativa legislativa, o que se sumen a la que ya presentamos nosotros.

¿Y qué debe hacer el Municipio con el caso de los peajes?

Lo que planteamos es que el Estado, en este caso el municipio haga uso de la "cláusula de rescate", que está en el artículo 27 del contrato, que se conoce también como "cláusula exhorbitante". El país debería saber qué significa que se ha roto el equilibrio financiero.

¿Qué significa?

Eso quiere decir que es excesivamente oneroso para el Estado, léase para los ciudadanos. No se hace concesiones para para tener pistas lindas, sino para haya menos accidentes, para que las personas vayan más seguras, más rápido. Pero es más. A estas alturas nadie tiene dudas de que está salpicado de corrupción. Tanto Brookfield como Vinci, que ahora son los titulares, tendrían que haber hecho una ponderación de riesgos. Ellos han dicho que son contratantes de buena fe ¿sus abogados no se dieron cuenta que esos contratos fueron ampliados a través de simples actas y no de adendas? Por lo tanto, ellos tendrían que haber reservado un monto por eventuales contingencias.

¿Lo hicieron a sabiendas?

Estos hechos generan dudas de que sean contratantes de buena fe. Pero, además, el alcalde también ha dicho que hay discusión sobre si estos contratos debieron o no pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas. Sus abogados debieron decirles que también era importante poner una contingencia, porque qué pasa que en un arbitraje dicen que ese contrato está salpicado de nulidad porque debió pasar por el MEF. Lo quiero decir con todo esto es que sí hay razones para aplicar la cláusula de rescate y en función de eso sentarse a renegociar.

¿No se puede cancelar los contratos unilateralmente?

Se podría también con esa cláusula, pero para eso se tienen que aplicar ciertos requisitos, como doce meses de anticipación, una compensación económica y una expresión de causa o justificación, que en este caso es que hay un desequilibrio.