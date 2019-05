Susana Villarán: "He estado preparada para ir a la cárcel hace mucho tiempo" [VIDEO]

La extitular de la Municipalidad de Lima, Susana Villarán, está segura que será encarcelada por lo que menciona que está preparada desde hace mucho tiempo. Explica que se siente liberada tras su confesión de haber aceptado aportes ilícitos de Odebrecht y OAS.

"He estado preparada para eso (para ir a la cárcel) hace mucho tiempo. En mi vida he estado preparada para muchas cosas y las he enfrentado con valentía. Allí donde esté seré la misma Susana Villarán", declaró en Radio Santa Rosa.

La exburgomaestre reiteró que no se arrepiente de haber tomado la decisión en ese momento y en esas circunstancias, pero que hoy "no lo volvería a hacer de ninguna manera".

Reveló que aceptó su responsabilidad política inmediatamente luego que José Miguel Castro se acogiera a la colaboración eficaz y la "liberara". Agregó que entiende la decisión de su exgerente municipal y que es persona honorable.

"En el momento que he sentido que estaba libre del compromiso con una persona (José Miguel Castro), la única persona con la que aceptamos este financiamiento grande y difícil en la ciudad. Cuando esa persona, yo supe que ya me había dejado libre, he ido inmediatamente ha asumir mi responsabilidad política y moral por este hecho", manifestó.

Villarán sostuvo que solo conocía el aporte de 4 millones de dólares entre Odebrecht y OAS. Negó que su declaración esté dentro de algún proceso penal de derecho premiado como colaboración eficaz ni confesión sincera en el proceso.

Villarán: "Espero seguir en libertad"

La exalcadesa señaló que el recibir los aportes fue un peso grande que cargó por mucho tiempo, pero que su familia ya la ha perdonado y eso es lo que más valora en estos momentos.

Mencionó que espera el Poder Judicial decida que se continúe el proceso penal pero ella en libertad, porque nunca ha quebrado los mandatos de la comparecencia con restricciones que actualmente afronta.

Audio con Gabriel Prado

El exfuncionario edil Gabriel Prado entregó un audio en el que revela que Susana Villarán y José Miguel Castro buscaron que no se sepa aporte de US$ 3 millones de Odebrecht.

En la conversación Prado les reclama a ambos por haber usado su nombre para que le creen una cuenta en la Banca Privada de Andorra.

Al respecto, Villarán de la Puente exculpó a Gabriel Prado y reiteró que solo con José Miguel Castro fueron los que gestionaron los aportes de Odebrecht y OAS.

"Yo jamás le he hecho año a Gabriel. (...) Yo en ningún momento he sabido que esa cuenta fue abierta por Castro para el financiamiento", sostuvo.