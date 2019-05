Daniel Abugatás: "Nadine Heredia controlaba a casi todos en el gobierno de Humala"

Daniel Abugatás, quien fue presidente del Congreso cuando Ollanta Humala era presidente de la República, reveló algunos detalles del gobierno nacionalista y las decisiones que se tomaban en dicha gestión.

En entrevista a Trome, reconoció que la esposa del expresidente, Nadine Heredia, era la que "hacía y deshacía" en Palacio de Gobierno. Incluso, el excongresista se animó a contar una anécdota:

"En un momento nos convocaron cuando iba a haber un cambio de primer ministro y ahí mismo pregunto que debería ser una mujer, y ella respondió automáticamente ‘va a ser tal...’ estando presente el presidente. O sea, ella decidió quién era la ministra", dijo.

Además, reveló que era Nadine Heredia quien "controlaba a casi todos" en el gobierno, mientras que Ollanta Humala se "sentía como pez en el agua" con los temas sociales y militares.

Por otro lado, manifestó no molestarle que la exprimera dama le haya "puesto la cruz". Según contó, esto ocurrió entre agosto y setiembre del 2011 luego de un altercado en una reunión en Palacio.

"Convocaron con un engaño, de ella, para tratar de imponer una agenda al Congreso de la República y yo me opuse siendo presidente del Congreso. A partir de ese momento cargué con una cruz que en buena hora que me la pusieron", señaló.

Disolución del Partido Nacionalista

Daniel Abugatás también habló sobre el Partido Nacionalista, a propósito del pedido del Ministerio Público para que esta agrupación política quede disuelta.

Según dijo, la pareja presidencial solo lo usó para la campaña y la organización del partido. Después, lo botó "como papel higiénico". "Creo que hasta el papel higiénico es reutilizable, nosotros no.

"No existe. Bueno, existe nominalmente pero no hay bases, no hay militantes, no hay comités, no hay absolutamente nada. Debe haber seis o siete personas que apoyan al presidente", agregó.