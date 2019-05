Aramayo: "Seguramente no conocemos todo el plan de Fuerza Popular a la integridad"

La congresista de Fuerza Popular Alejandra Aramayo reconoció que no todos los integrantes de su bancada conocen el plan de gobierno con el que postularon en las elecciones del 2016, el mismo que promueve el enfoque de género en sus lineamientos, propuesta que ahora rechazan.

En una entrevista a Canal N, se leyó un fragmento del plan de Fuerza Popular sobre esta política. Esta señala: "Comprometer a todos y cada uno de los programas sociales y entidades públicas que operan en los diferentes sectores a intervenir con enfoque de género".

Ante ello, Alejandra Aramayo se mostró sorprendida y dijo que le parecía "interesante". Luego, reconoció que algunos integrantes de su bancada no están al tanto de lo que contiene el plan de gobierno naranja.

"A nosotros nos entregaron un Plan Perú. Seguramente todo no lo conocemos a la integridad y seguramente con todo no nos sentimos representados y está bien", manifestó.

La legisladora fujimorista consideró normal este hecho, debido a que, en un partido y en una bancada, "hay voces discordantes, que democratizan". Por otro lado, dijo que los temas en los que coincidan se trabajarán.

Alejandra Aramayo opinó sobre el enfoque de género, a propósito de la interpelación a la ministra Flor Pablo en el Congreso. La parlamentaria señaló que no está de acuerdo "con que se sexualice la educación". Además, dijo que se deben respetar todas las opiniones.

"A mí no me molesta la palabra género, pero tú no tienes que ser intransigente e imponerlo a quien no le gusta. Se trata de respetarnos", manifestó. Luego, agregó que es más importante hablar de acceso a la educación o a la salud.