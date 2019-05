Marisa Glave: "Concertación Parlamentaria es aliada de Fuerza Popular"

La congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave, considera que la bancada Fuerza Popular no debe volver a presidir la Mesa Directiva del Congreso. Agregó que los aliados del fujimorismo, como el grupo Concertación Parlamentaria, tampoco.

"A mí me queda claro que el fujimorismo no puede ni debería presidir la Mesa Directiva, pero por el fujimorismo me refiero no solamente a la bancada de Fuerza Popular, sino a quienes de alguna manera parecen incluso ahora aliados a esta organización", declaró para La República.

La legisladora cuestionó la posición de los miembros de esta bancada sobre el enfoque de género, tema que se tocó durante la interpelación a la ministra de Educación, Flor Pablo.

Señaló que es "triste" la posición que están tomando Juan Sheput, Julio Rosas y Pedro Olaechea, miembros de la bancada Concertación Parlamentaria, al apoyar a Fuerza Popular.

"Me parece triste el rol que está cumpliendo el señor Sheput, cuya bancada donde está el señor Rosas y el señor Olaechea. Se ha vuelto prácticamente un espacio de alianza con Fuerza Popular bloqueando cosas o incluso teniendo posiciones hoy, como en el debate de enfoque de género, que eran elementos en los que creí tenían por lo menos una posición democrática", sostuvo.

La congresista por Nuevo Perú reiteró que estas declaraciones son a opinión personal, no de bancada, y sobre Sheput dijo "ojalá él lo desmienta no con la palabra sino con acciones".