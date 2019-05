Jorge del Castillo pierde los papeles y retira a policía del Congreso [VIDEO]

El congresista del Apra, Jorge del Castillo, que preside la Comisión de Defensa del Parlamento, citó al ministro del Interior, Carlos Morán, y a los policías que participaron en la intervención en el domicilio del expresidente Alan García, quien se suicidó para evitar su detención.

Entre los policías que llegaron a la sesión estuvo el mayor de la PNP, Freddy Ordinola Castillo, quien mostró su incomodidad con las repetitivas preguntas de Jorge del Castillo y de las fujimoristas Luz Salgado y Rosa Bartra.

Ordinola Castillo respondió al aprista que él estaba a cargo de que todo el personal tenga sus equipos, incluidos los chalecos antibalas de todos los que participaron en el operativo. Sin embargo, Jorge del Castillo le consultó: "¿por qué llevaron el chaleco antibalas?".

“Aquí quiero sacarme la casaca, porque ya no aguanto, para que vea mi chaleco. Están que nos cuestionan eso del chaleco y me parece muy incómodo. ¿Si se nota mi chaleco o me saco el polo?”, respondió Ordinola, pero Del Castillo perdió los papeles.

“En ese caso se le nota, a los otros no se le notaba”, dijo el aprista. “No necesita faltarle el respeto a nadie aquí”, gritó.

Tras ello, el ministro Carlos Morán se acercó a Ordinola Castillo y este pidió disculpas, pero para Jorge del Castillo eso no fue suficiente y lo retiró de la sesión. “Señor, retírese y lo vamos a entrevistar al final”, expresó el presidente del grupo de trabajo.