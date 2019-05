Chacón sobre ser presidenta del Congreso: "No aceptaría ese gran honor" [VIDEO]

La legisladora fujimorista Cecilia Chacón disipó las dudas acerca de la posibilidad de presidir la Mesa Directiva y la presidencia del Congreso. En ese sentido, en declaraciones a la prensa esta mañana, precisó que no tenía interés en suceder a Daniel Salaverry para el próximo periodo.

"Hoy por hoy no aceptaría presidir la Mesa Directiva, porque estoy bien donde estoy y no necesito un cargo para trabajar con mi partido", fue lo que indicó Chacón. En los últimos días se habló de la posibilidad que barajó Fuerza Popular para tener entre sus candidatas a presidir el Parlamento a Cecilia Chacón y Rosa Bartra.

La información de este debate en Fuerza Popular había sido suministrada por el parlamentario Juan Carlos Gonzáles, sin embargo, Chacón expresó que agradecía esos gestos, reiterando en todo momento que no aceptaría la propuesta.

"El primer año, por tradición me correspondía por haber sido la más votada y Kenji Fujimori haber declinado esa posición, por lo tanto me correspondía. Y no, no se dio. La segunda lo esperé, y la tercera lamentablemente ya hemos visto los resultados", indicó al recordar la ocasión en que Keiko Fujimori decidió delegar la función de presidente del Congreso a Daniel Salaverry.

A ello, Chacón acotó que "sería la cuarta vez que vocean mi nombre y la verdad que en estos momentos yo no aceptaría ese gran honor. Pero creo que ya no deseo que mi nombre sea y siga siendo mencionado".

A poco más de dos meses para la elección de una nueva Mesa Directiva en el Parlamento, las cosas así se distribuirían entre Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución y otro representante del fujimorismo. Cabe precisar que tanto Chacón como Bartra son cuestionadas, pues la primera fue denunciada por enriquecimiento ilícito, mientras que las acciones de la última están dirigidas contra la lucha anticorrupción.