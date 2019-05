PJ evalúa prisión preventiva contra Enrique Cornejo y otros

Actualización

15:21 Primer caso en revisarse será el de Enrique Cornejo.

15:08 Inicia la audiencia del pedido de prisión preventiva contra Enrique Cornejo y demás imputados por el caso Odebrecht relacionado al segundo gobierno de Alan García.

#EnEsteMomento | Caso #LuisNavayotros. Juez del 2.° JIPNP del @SEDCF de la #CSJE evalúa pedido de prisión preventiva por el plazo de 36 meses solicitada por la Fiscalía contra Enrique Cornejo y otros, investigados por el presunto delito de lavado de activos y otros. pic.twitter.com/5hUKdQkW1s — CSJ Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios (@SEDCF_PJ) 1 de mayo de 2019

Nota previa

El Poder Judicial continuará este miércoles 1 de mayo con la audiencia en la que evaluará el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Enrique Cornejo y otros, en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht.

Desde las 3 p.m., el juez Juan Sánchez Balbuena, quien suspendió la cita judicial del último martes 30 de abril, deberá resolver la situación de Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Oswaldo Plasencia, ex director de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Jorge Menacho, ex miembro del Comité de licitación del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, y Raúl Torres, ex director de Provías Nacional.

De acuerdo a la tesis fiscal, tanto Cornejo como, Plasencia, Menacho y Torres, son investigados por los delitos de colusión y lavado de activos como presuntos integrales de una organización criminal.

Durante la audiencia del último miércoles, Sánchez Balbuena dictó prisión preventiva contra Luis Nava, ex secretario presidencial de Alan García, y arresto domiciliario contra Miguel Atala.

En la cita judicial, el fiscal José Domingo Pérez leyó la transcripción de las declaraciones de Atala, en la que confiesa que fue testaferro del ex Jefe de Estado, y que le entregó personalmente 1 millón 312 mil dólares.