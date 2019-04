El ex gerente general de la Municipalidad de Lima José Miguel Castro conversó con La República acerca de las declaraciones de Jorge Barata y cuestionó que se vaya a pedir para él detención preventiva.

Jorge Barata ha confirmado que a usted le correspondía el codinome de 'Budian'.

No tengo ninguna relación, no lo conozco, nunca ha salido de mi boca. Es un apelativo que Odebrecht se inventa, en mi opinión, para tratar de justificar un acuerdo de delación premiada.

¿Usted recibió algún aporte, tal y como señala Barata?

No he recibido ningún aporte monetario. Nunca he recibido dinero de Jorge Barata y, además, hoy Barata se ha contradicho totalmente.

¿Le pidió dinero a Barata?

Barata dice que no fue él quien me entregó el dinero, sino Raúl Ribeiro. En octubre de 2018 Ribeiro ha dicho que nunca me entregó dinero.

Pero el Sr. Ribeiro no está en medio de un acuerdo de colaboración, el señor Barata sí.

El Sr. Ribeiro también está en la cola para tener un acuerdo de colaboración eficaz.

¿Por qué Barata mentiría?

Barata es un mentiroso contumaz. Él es un aspirante a colaborador eficaz porque el acuerdo aún no está homologado y lo que ha hecho es básicamente tratar de inducir a una verdad que no existe para lograr ese acuerdo de colaboración eficaz.

Barata dice que se reunió con usted tres o cuatro veces, una de ellas en la Municipalidad de Lima.

Él va a la municipalidad a firmar el contrato de Rutas de Lima el 9 de enero de 2013.

¿Y el resto de veces a las que él hace alusión?

No me reuní con él. Lo encontré en unos eventos sociales. Es de público conocimiento que él estaba en las feijoadas. Lo he encontrado seguramente en algún evento el año 2013 o el 2014.

¿Nunca le preguntó a Susana Villarán de dónde salió el dinero para pagarle a Luis Favre o Valdemir Garreta?

Susana Villarán nunca me preguntó eso y, además, yo tengo un solo concepto de ella. A mí me parece una persona que es íntegra, honesta.

¿Usted no se preguntó de dónde salía la plata?

Había muchas empresas privadas interesadas en auspiciar la gestión de Susana Villarán, porque creían que ella era una persona que promovía la inversión privada y que podía sacar adelante una serie de proyectos importantes en la ciudad y, además, tener una gestión exitosa y porque creían que era una figura presidenciable. Había empresas, había partidos políticos y una serie de personajes que estaban interesados en que ese proyecto político continúe.

Barata ha confesado que Villarán lo llamó para agradecer y confirmar los aportes.

No creo que Susana haya llamado a Barata. Ella era una persona que detestaba a Barata, eso me consta.

¿Lo detestaba? ¿Por qué?

Nunca quería reunirse con él. Veo muy improbable que lo haya llamado o le haya pedido algún favor.

¿Se pedirá prisión preventiva contra Villarán?

No tendría por qué haber un pedido de prisión preventiva. El comportamiento de Villarán como de todos los investigados, incluyéndome, ha sido impecable con respecto a la Fiscalía. Tenemos comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país, dos medidas coercitivas que aseguran nuestra presencia.❖