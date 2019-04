Alan García se despidió de sus alumnos una noche antes de suicidarse

Como si supiera lo que le esperaba la mañana siguiente, el expresidente Alan García se despidió de sus alumnos de una clase de maestría en el Instituto de Gobierno y de Gestión Pública que dirigía, el último martes 16 de abril.

Aquel día, García concedió su última entrevista en las instalaciones de la casa de estudios en la que 37 de sus alumnos lo esperaban como todos los martes.

"Bueno, queridos estudiantes, hemos terminado hoy día. No sé cuándo nos volveremos a ver. Parece que quieren detenerme, mil disculpas por eso. Si ocurre, designarán a otro profesor. Nos volveremos a ver... Claro, si es que no me sucede nada", les dijo el otrora exmandatario al finalizar la clase. Este es el testimonio de uno de sus alumnos para La República.

De inmediato, los presentes gritaron al unísono un "¡No!", sin importarles que en el aula estaba presente Carlos Villareal Huayanay, el periodista al que García respondió las últimas preguntas públicas.

Según un miembro de la escolta de seguridad del exmandatario relató a La República que, ante la despedida de Alan García, los alumnos le pidieron que dijera esas cosas.

"Alan García solo sonrió y levantó la mano. Así se despidió", reveló.

El expresidente falleció la mañana del miércoles 17 de abril, tras sufrir tres paros cardiorrespiratorios. Horas antes se disparó en la cabeza para evitar una orden de detención preliminar en su contra.