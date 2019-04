Manuel Burga Díaz: “Actuación de la Fiscalía y del Poder Judicial es inédita en nuestra historia”

¿Gustavo “el zorro” Jimenéz es el primer caso de un presidente que se suicida en la historia de la República del Perú?

El zorro Jiménez no era presidente, él encabezó una Junta de Gobierno en 1931. Se rebeló contra el Gobierno de Luis Sánchez Cerro pero fue apresado y se suicidó en la cárcel.

¿Por qué se suicida?

Desavenencias con los otros militares. Habían enfrentamientos entre militares que eran simpatizantes del Apra y antiapristas.

¿Qué otra etapa de la historia del Perú le hace recordar estos años del siglo XXI?

Yo me pongo en otra situación. Pienso que la consternación y la conmoción que vivimos en el país hace recordar la muerte de Augusto B. Leguía, la muerte violenta de Sánchez Cerro o la muerte de Pardo muy cerca de la guerra con Chile. Y me hace recordar la muerte violenta del presidente Balta y el levantamiento de los hermanos Gutiérrez. Este suicidio de un expresidente produce una conmoción, una toma de conciencia y la necesidad de un autoanálisis de la población. Yo me pregunto: en 1872 con el levantamiento de los hermanos Gutiérrez y el asesinato de Balta facilitó el ascenso de Manuel Pardo y del civilismo. Son momentos de gran conmoción y gran consternación. Igualmente, la muerte violenta e inesperada de Pardo y la de Sánchez Cerro que de alguna manera abre el camino para el gobierno de Óscar R. Benavides. No son comparables, pero fueron producto de una gran conmoción nacional.

AGP habló mucho en los últimos días de su paso por la historia. Como si ya hubiera pensado en esta drástica decisión. ¿Cómo cree usted que pasará a la historia Alan García?

Probablemente como el único presidente que fue reelegido y que terminó suicidándose. Siempre será una interrogante dramática para los historiadores del futuro. Tratar de entender cómo un presidente que tuvo dos mandatos importantes terminó suicidándose.

¿El caso Odebrecht es el mayor escándalo de corrupción en la historia de la República?

No. En la historia de la República está el caso de la consignación del guano, uno de los grandes ejemplos de corrupción. Y el manejo hacendario, presupuestal para favorecer a ciertos sectores criollos de los años 1860, en la época de Echenique.

En esos casos fueron empresas vinculados a un Gobierno, pero en el caso Odebrecht abarca a varios gobiernos. Ya tenemos cuatro presidentes investigados.

La magnitud de las cifras es difícil de comparar, pero evidentemente la riqueza del guano, como la riqueza minera y petrolera generan grandes recursos. La diferencia, yo creo, es que en la actualidad es un fenómeno que vienen desde fuera, desde Brasil. Lo que sí llama la atención es la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial. Sobre todo la actuación de los fiscales jóvenes…

¿Es inédita en nuestra historia?

Es inédito. Son fiscales jóvenes que vienen de universidades de provincias, de clases medias provincianas. Me hace recordar el Gobierno de Leguía: de provincias llegaron los que se preguntan qué es el Perú actualmente. Creo que este momento de consternación en el país otra vez nos va a interrogar en qué momento del país estamos.

¿Ese examen de conciencia es oportuno ahora que se viene el Bicentenario de la Independencia?

Yo creo que sí. Es un examen de conciencia necesario en este momento. Cómo es que toda esta lucha contra la corrupción puede conducirnos a estas situaciones, a estos extremos, que se semejan a los magnicidios ocurrido en la historia de la República. Una situación dramática como la actual debe ser aprovechada para tomar conciencia y mirar el futuro.

Pero el país está más dividido que nunca

Si se maneja mal nos puede dividir más. Pero si se maneja bien podría ser la ocasión para enmendar rumbos y hacer una verdadera investigación por la Fiscalía de qué es lo que está sucediendo en el país, de la manera más objetiva y nacional.

Existe una relación de amor-odio con los presidentes que nos gobernaron. Pienso en Leguía o en el Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Héroe de la resistencia contra el invasor chileno pero que fue echado a balazos de la presidencia…

Cierto lo de Cáceres porque se formó la Coalición Nacional de Civilistas y Pierolistas -que habían sido enemigos acérrimos- se juntaron e iniciaron lo que luego se llamó la República Aristocrática. Y estuvieron en el gobierno hasta 1919 coincidiendo con Leguía, que había salido de las entrañas del civilismo y funda la Patria Nueva.

¿Pero estamos condenados a esa relación de amor-odio?

Bueno, sucede cuando hay mucho desgaste político. Vivimos un momento de transición y lo inteligente es tratar de entenderlo. Y que las políticas públicas lleven elementos de toma de conciencia y de búsqueda de soluciones. No es el momento de agitar las adversidades y los odios nacionales. Debemos buscar que es lo que puede sanar al país. Y lo que puede sanar más al país y la lucha contra la corrupción. En el Perú siempre ha habido periodos de corrupción y también de fuerte crítica a la corrupción. Ahora más recordamos a Gonzáles Prada que a los Civilistas. Esta es una oportunidad. Después de la Guerra con Chile el Perú quedó desguarnecido, vulnerable y apareció una figura como Daniel Alcides Carrión que fue un héroe civil y levantó el ánimo a los peruanos. Alan García en su momento fue una esperanza para el país y eso es lo que debemos recuperar, la lozanía, la esperanza, las cosas nuevas. Probablemente esta oportunidad pueda marcar un punto de transición.

¿Pero tiene futuro el Apra como partido?

Esta situación probablemente logre cohesionar algunos sectores apristas pero yo creo que la propuesta del Partido Aprista ya está agotada. Más bien se espera que nuevas propuestas políticas puedan crear un rumbo definido para el país.

¿Cómo calificaría usted este período de nuestra historia, desde los años 80 hasta la actualidad?

Ahí tiene razón Francisco Durand en hablar de la República Empresarial. Desgraciadamente nos hace recordar a la época del guano, cuando se intentó crear una clase empresarial y ahora vivimos una época de nueva República Empresarial con nuevos empresarios. Deberíamos hacer un análisis para no cometer los errores del siglo XIX.

¿Por qué entonces en el Perú no hay un presidente empresario, como en el caso de Piñera en Chile?

Esa es una buena pregunta porque aquí siempre ha habido interpósitas personas del mundo empresario. El Perú sí tuvo empresarios como presidente en el siglo XIX y en siglo XX. Más bien cuando viene este contrapunto entre socialismo y aprismo es que se reducen las posibilidades de que empresarios lleguen al poder.