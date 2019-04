Testigo confirmó ser el "reclutador" de testaferros para la red Orellana en Sunarp

Las declaraciones de tres testigos en el juicio contra la red de Ludith Orellana infiltrada en la Sunarp, este último martes, fue crucial para el caso que investigan los fiscales Elvis Suárez y Eiser Jiménez.

Además de los testimonios de Eduardo Smith y Roberto Martijena, José Escobar Jaén señaló cuál fue su labor en el estudio de abogados que actuó en complicidad de Registros Públicos para apropiarse de terrenos, como el del hospital Hermilio Valdizán, del que se apropió más de 5000 m2. Así, Escobar contó que él se encargó de presentar ante Ludith Orellana a una serie de testaferros para conseguir sus fines ilícitos.

Uno de los primeros que captó para la red y fungiera así de testaferro fue Eduardo Smith, quien corroboró la versión y fue pieza clave a cambio de dinero por su mala situación económica, apropiándose de terrenos como los de Chacra-Ríos, en Breña; y el de La Concordia, en Chorrillos.

Asimismo, Escobar también afirmó haber presentado a su entonces esposa, Rosa Ledesma Vela, a Ludith Orellana. Entonces, la hermana de Rodolfo, estaba a cargo del "área de saneamiento" del estudio de abogados cuya función era elaborar documentos fraudulentos para obtener predios. "La llevé a la familia Orellana para firmar documentos ilegales", expresó.

René Ocaña también formó parte de las personas que Escobar captó directamente para Ludith. Sobre estas tres personas que sirvieron para la organización criminal, Escobar precisó que "los hacían firmar papeles como compradores", para que luego Ludith los recuperase y venderlos posteriormente.

"La cajera me hacía firmar documentos", afirmó en otra ocasión de la audiencia Escobar Jaén, pues el periodo de mayor actividad que tuvo en el bufete de abogados de los Orellana fue como vigilante.

Otros testigos

Sobre las personas que captó, el testigo afirmó con seguridad que "tienen que haber recibido algún incentivo", alineando su versión con la tesis fiscal de que todos recibieron pagos a cambio de sus firmas para la red. Ante las evidencias, Escobar contestó a la pregunta de uno de los abogados que "sí, era 'reclutador' de Ludith Orellana".

Por otra parte, el testigo de 80 años Roberto Martijena, especificó que él no participó de la venta de los 5000 m2 del hospital Hermilio Valdizán a José Escobar. Aquel aseguró que cuando se dio esta transacción en octubre de 1991, él ya no trabajaba en Caja de Ahorros de Lima, empresa donde trabajó, sino en otra, por la que no hubo posibilidad de operar de esa forma.

Cabe precisar que el testigo José Escobar reconoció en audiencia haber conocido a los hermanos Ludith Orellana, Rodolfo Orellana y Raúl Orellana. La tesis de la Fiscalía se acerca cada vez más a la confirmación de los integrantes de la organización criminal, compuesta por 22 personas ahora en juicio y que operaron entre 2009 y 2013.