Formalización en Gamarra

Nomades

Cristina Luna, Directora de Cuaderno Borrador.

La determinación del alcalde de La Victoria, George Forsyth, nos ha dado la foto más clara de la precariedad de nuestro crecimiento económico. Así la foto de Gamarra vacía (e irreconocible), nos revela ambulantes, que se desplazan solo unas cuadras (o distritos) para seguir haciendo lo de siempre, vivir bajo la informalidad. El orden fue impuesto pero el subempleo y la evasión tributaria solo fueron desplazados, dejando en claro que, si bien Forsyth hizo su trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas no, puesto que el crecimiento aún no se traduce en desarrollo. Tristemente el Bicentenario está a la vuelta de la esquina, llevamos 20 años con PBI en azul, pero aún no hay un norte al respecto.

“Construyendo formalidad”

Enrique Pajuelo, Director de CAPECO.

Somos testigos del inicio de la formalización de Gamarra que esperamos se convierta en un caso emblemático del cambio que nuestro país reclama para pasar del crecimiento económico al desarrollo sostenido: Formalidad. La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) ha formulado la propuesta “Construyendo Formalidad” que define 5 objetivos estratégicos para enfrentar de manera integral y coordinada todos los obstáculos que impiden el acceso a la construcción formal: 1) generación de suelo urbano, 2) materiales de calidad, 3) operadores de diseño y construcción de vivienda social, 4) formalización y productividad laboral y 5) cultura de formalidad y legalidad. ¡Construyamos juntos formalidad!