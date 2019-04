“Debemos llegar al 2021 con un mejor marco regulatorio”

El presidente Martín Vizcarra presentó los 12 proyectos de reforma política elaborados por la Comisión de Alto Nivel, sin incluir la bicameralidad. Después de ocho meses, el Congreso aún no termina de aprobar las reformas en justicia. Hay temor de que suceda lo mismo con las reformas políticas.

Que el presidente haya ‘pechado’ al Congreso por las reformas ¿suma o resta?

Lo mejor sería un acuerdo entre los principales actores (Ejecutivo y Legislativo) para ver de qué manera y cómo se puede facilitar la aprobación de las reformas. Todos los actores políticos están de acuerdo; sin embargo, se corre el riesgo que no se vaya a concretar.

Hay confrontación y los plazos son cortos.

Estamos todavía a tiempo de las reformas tantas veces postergadas, pero es fundamental que se defina si hay voluntad política o no. Si no hay real voluntad política no se podrá avanzar.

La reforma necesita debate y los congresistas consideran que los están apurando.

El Congreso tiene todo el derecho de debatir y tomar sus tiempos. Lo único que se ha dicho es que existen plazos ya marcados por la ley, que permitirían modificar las normas de cara al 2021. Eso no quiere decir que el Legislativo no puede agregar otras normas.

Hay prisa, pero el Ejecutivo demoró un mes en entregar las propuestas.

Por temas de coyuntura y cambio de gabinete se postergó y se perdieron unos días, pero se puede recuperar si el Pleno asume con responsabilidad y prontitud el debate.

¿Le preocupa que esté en manos de un Congreso seriamente cuestionado?

Estamos esperanzados que se logre la reforma. La política no puede seguir siendo como es hasta ahora. El pueblo pide cambios y la propuesta está en manos del Congreso. Debemos llegar al 2021 en mejores condiciones, con un mejor marco regulatorio.

Las diferentes bancadas consideran que Vizcarra solo busca subir en la encuestas.

Si bien es cierto no es el mejor momento para el Gobierno, los 12 proyectos de ley dejan de ser del Ejecutivo o la Comisión de Alto Nivel para ser parte del debate público, eso es lo que hay que rescatar.

¿Cree que dejarán en manos de la Corte Suprema el levantamiento de inmunidad?

Hay algunas normas que generan resistencia. Es parte de la discusión que se propongan alternativas. No hemos inventado nada. Muchas de estas medidas retoman proyectos que ya se habían presentado.

Es curioso que todos apoyen la bicameralidad, pero que esto haya sido excluido.

Todas las bancadas y los especialistas dijeron estar de acuerdo, pero si uno pregunta al elector, dice estar en contra de la bicameralidad, pues considera que es un camino para que los congresistas, que la gente rechaza, vuelvan al Parlamento.

¿Alguna norma a destacar?

Se debe ver la reforma política como un todo, pero un proyecto potente es el que plantea elecciones internas de los partidos abiertas a la ciudadanía, en la que se pueda optar por candidaturas y no por listas, pues al final se hacen listas únicas y la gente se ve obligada a votar por una sola opción. ❖