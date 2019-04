Sala de apelaciones revisará detención de Kuczynski

La Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional contra el crimen organizado y delitos de corrupción revisará en los próximos días la orden de detención preventiva dictada contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, su secretaria Gloria Kisig Wagner y su chofer José Luis Bernaola.

El recurso a favor de Kuczynski y su chofer fue presentado por el abogado César Nakazaki. El exprocurador José Ugaz interpuso la apelación a favor de Kisig Wagner. Ambos letrados niegan la existencia y participación de sus clientes en actos de delito de lavado de activos.

Nakazaki indicó que, de acuerdo con el procedimiento penal, el recurso de apelación debe verse dentro de las 48 horas de su presentación. Esto es hoy o mañana sábado.

El abogado del exmandatario calificó de inconstitucional la resolución de detención preliminar que dictó el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, atendiendo un pedido del fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato José Domingo Pérez.

En la resolución judicial no se habrían justificado adecuadamente los motivos por los que se dicta detención preliminar a un procesado que ya estaba sujeto a la investigación y tenía impedimento de salida del país.

Además, Nakazaki resaltó la edad de Kuczynski, 80 años, como un factor a tener en cuenta al momento de restringir su derecho de libertad, que no ha sido evaluado por el juez al dictar la detención.

"Un ser humano procesado mayor de 65 años no puede tener prisión preventiva, sino arresto domiciliario o, alternativamente, vigilancia electrónica. Si una persona procesada no puede ir a la cárcel, un investigado que no está procesado, ¿cómo va a ir a la cárcel?", inquirió el abogado del expresidente.

La detención preliminar generalmente busca el recojo de pruebas urgentes o cuando se estima que el investigado podría obstaculizar la obtención de determinados elementos que se consideran importantes para la investigación.

En la resolución del juez Sánchez Tamariz se hace una breve alusión a una presunta obstaculización de las investigaciones y presiones a una testigo como motivo para la detención, que incluyó el allanamiento de tres inmuebles vinculados al exjefe del Estado.

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski se encuentra recluido en un ambiente especial de la sede policial, adjunto a la Prefectura de Lima. ❖

Ugaz: “Es un grave error la detención de mi patrocinada”

José Ugaz, abogado de la secretaria de Pedro Pablo Kuczynski, Gloria Kisic, señaló que la detención preliminar de su patrocinada es un error grave, ya que no existe peligro de fuga.

Explicó que Kisic desconocía la procedencia del dinero que le depositaba el exmandatario a su nombre, y como su secretaria se limitó a pagar con esos fondos los servicios domésticos y de membresías a los clubes en los que el expresidente era socio. "Ella ha actuado como secretaria, no era su amiga (de PPK), no se frecuentaban; lo único que hacía la señora Kisic, cuando PPK vivía en Estados Unidos, era recibir pagos que tenía que hacer en Perú para pagar servicios domésticos, pagos de la vivienda, los clubes a los que pertenecía Kuczynski", declaró Ugaz a su salida de la Prefectura de Lima, donde su patrocinada fue interrogada por más de 5 horas por el fiscal Pérez.