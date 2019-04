Congresistas niegan ser miembros de "Los temerarios del crimen"

Los temerarios del crimen. El Ministerio Público, a través de su red social, informó que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió abrir investigación contra los congresistas Carlos Bruce, José Palma, Clemente Flores, César Vásquez y Javier Velásquez Quesquén, presuntamente vinculados con el caso sucedido en Chiclayo.

Como se sabe, el principal implicado -hoy en prisión- es David Cornejo Chinguel, exalcalde de Chiclayo, que sería el cabecilla de una organización criminal dedicada a delitos de corrupción como el de otorgar licitaciones de obras públicas a empresas a cambio de favores económicos. La red es conocida como Los temerarios del crimen.

Por tal motivo, recogimos las declaraciones de 4 de los 5 parlamentarios que podrían estar involucrados en ese asunto. Todos negaron cualquier afinidad con el exburgomaestre más allá del área funcionaria. Asimismo, manifestaron que no tienen problemas en ser investigados.

Por ejemplo, el legislador aprista Javier Velásquez Quesquén aseguró que tiene pruebas que mostrarán que es inocente y que su relación con David Cornejo se dio porque ambos han sido funcionarios de Lambayeque.

"Voy a demostrar con documentos que todos esos hechos son falsos. (Me someto) a todas las investigaciones, pero lo único que diré es que he actuado con arreglo a la constitución y a la ley" comentó Javier Velásquez Quesquén.

"Él es exalcalde de Chiclayo y yo soy reelecto 5 veces en Lambayeque (como congresista). Me he reunido con él 10 o 15 veces y los comerciantes, más que esa relación institucional no he tenido", finalizó.

A su turno, Carlos Bruce de Ppk contó su versión de los hechos; explica que se comunicó con la exautoridad solo para ver tópicos de obras de saneamiento para el bien del lugar.

"No tengo nada de que arrepentirme y haría mil veces lo que hice en aquel entonces. Lo que hicimos fue buscar hacer obras de reconstrucción de saneamiento lo más rápido posible. Le habían dado al Ministerio de Vivienda la responsabilidad exclusiva de hacer esas obras. Había desagües destrozados en nueve municipios al norte del país; 8 alcaldes a nuestra solicitud nos enviaron sus expedientes técnicos porque nosotros teníamos la competencia", dijo el también ministro para Canal N.

"Solamente uno se negaba (David Cornejo), me informan de esa situación y el viceministro me dice ‘por qué no lo llama usted a ver si entra en razón este alcalde’ […] La secretaria me comunicó, estaban delante de mí 5 funcionarios que pueden corroborar lo que yo dije, y le digo ‘alcalde, qué le pasa, pase los expedientes de una vez que usted le está haciendo daño a la población de su municipio, usted no tiene ni la plata ni la competencia’, aceptó, nos envió un expediente (mal hecho) y eso fue todo", añadió.

Por su lado, José Marvín Palma (Cambio 21) también dio una explicación detallada sobre su relación con el exalcalde. El congresista de Lambayeque narró que solo lo conoció en una reunión, pero que no tiene ninguna afinidad. Habló también sobre un posible colaborador eficaz que dio su nombre de manera errada.

“La única gestión en la cual yo acompañé al alcalde de Chiclayo fue en una reunión que tuvo con el contralor porque en ese entonces se cerraron las cuentas. El exalcalde invitó a todos los congresistas, de los cuales solo fuimos Velásquez Quesquén y yo. Estuvo presente también el gerente municipal, el contralor y los técnicos de la contraloría, y no hubo nada irregular" señaló José Marvín Palma.

"Ahora, un colaborador eficaz indica que en esa reunión el exburgomaestre le pagó S/ 30 000 al contralor, cosa que jamás he visto y no se dio en esa reunión de trabajo que yo asistí. Si se está abriendo una investigación por eso, esperemos que se aclare la duda”, agregó.

A su turno, César Vásquez (APP) manifestó que espera que se esclarezcan los hechos lo más pronto posible porque es denigrante ser considerado miembro de "Los temerarios del crimen".

“Yo estoy absolutamente tranquilo. Nunca he participado en un hecho de corrupción y espero que la Fiscalía de la Nación haga su trabajo de manera objetiva, con la celeridad que corresponde para poder limpiar nuestra imagen a la brevedad posible porque tenemos la plena seguridad que no estamos involucrados”, apuntó.

“Quien tiene la conciencia tranquila ve esto como una oportunidad para demostrar más bien las pruebas que corresponden con respecto a la inocencia. Si no podría pensarse que se ha favorecido a alguien. Es denigrante (ser vinculado con los "Temerarios del crimen") para cualquiera, por eso soy el más interesado en que se aclare a la brevedad posible", declaró.

Las pesquisas se efectuarán por un periodo de 2 meses.